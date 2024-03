La Diputación de Castellón activa ayudas con 1,5 millones para promoción turística

La Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha activado las bases que van a regir las convocatorias de subvenciones dotadas con más de 1,5 millones de euros para impulsar la promoción turística.

La Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo, presidida por el vicepresidente y responsable del área, Andrés Martínez, ha aprobado por unanimidad hasta nueve bases reguladoras de subvenciones “destinadas a reforzar la promoción, la desestacionalización y la proyección turística del conjunto de la provincia”, ha explicado el diputado provincial.

Las líneas impulsadas

La institución ha dado el visto bueno, por un lado, a las ayudas para la organización de Fiestas de Interés Turístico, las cuales cuentan con un presupuesto de 125.000 euros. La ayuda no podrá superar el 50% de los gastos subvencionables, siendo 12.600 euros la aportación máxima para los eventos declarados de interés turístico internacional; una cuantía máxima de 9.000 euros para eventos de interés turístico nacional; 7.000 euros para interés autonómico y 2.000 para los eventos de interés turístico provincial.

Asimismo, otros 400.000 euros están destinados a las subvenciones para informadores turísticos, que "pueden solicitar ayuda todos los ayuntamientos u organismos autónomos de la provincia de Castellón”, ha apuntado Martínez, quien ha añadido que “además de reforzar una adecuada atención del turista en destino, esta partida refuerza la apuesta del Gobierno Provincial presidido por Marta Barrachina de aplicar políticas que fomenten el empleo en la provincia”. De la partida global, cada ayuntamiento solicitante podrá recibir hasta un máximo de 10.000 euros y ello dependerá del presupuesto municipal del solicitante.

Mientras, las localidades no turísticas se repartirán 80.000 euros, con un máximo de 3.000 por beneficiaria, para producir material promocional on line y off line. El Patronato Provincial de Turismo aporta otra partida económica de 90.000 euros para aquellos ayuntamientos que organicen eventos con el objetivo de promocionar la oferta gastronómica provincial y la enmarcada en Castelló Ruta de Sabor. Aquí la aportación máxima será de 10.000 euros por solicitante.

También para mancomunidades

Otra línea adicional asciende a 550.000 euros para crear o difundir actuaciones y recursos turísticos susceptibles de ser consumidos por el turista durante su estancia de vacaciones en la provincia de Castellón impulsadas por mancomunidades, asociaciones intermunicipales y consorcios. La ayuda máxima aquí será de 50.000 euros.

La organización de ciclos y conciertos de música recibirá este año una inyección de 300.000 euros, con un máximo de 30.000 por beneficiario. Los ciclos de música deberán tener una duración mínima de tres días, consecutivos o no consecutivos, en un intervalo de tiempo de 30 días o menos, y que estén agrupados bajo una única marca comercial, mientras que los conciertos de música deberán tener como mínimo 3.000 asistentes.

En último lugar, la administración provincial impulsa ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la creación y difusión de la oferta turística, la partida asciende a 100.000 euros y la ayuda no podrá superar el 80% de los gastos subvencionables de la actividad siendo la subvención máxima por beneficiario de 20.000 euros.

Martínez ha remarcado que el conjunto de las ayudas incluidas en el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo para 2024 “tienen el objeto común de impulsar la provincia de Castellón como destino turístico de excelencia y fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural que hay en nuestro territorio”.