El presidente de las peñas de bou al carrer: «Pido a la Generalitat que no tenga complejos al defender nuestras tradiciones»

Germán Zaragoza es el presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Pide a la Generalitat que no tenga complejos a la hora de defender nuestras tradiciones y transmite unas buenas expectativas para la presente temporada, pese al aumento de los precios de los cerriles.

En estos momentos la Conselleria está recogiendo aportaciones para modificar la normativa de bous al carrer ¿qué demandas se hacen desde la Federación?

Desde la federación solicitamos un decreto que no dé lugar a una mala interpretación del mismo, que genere seguridad jurídica a los organizadores y fomente de verdad la afición de los más jóvenes, legalizando las capeas y las becerradas populares, también damos máxima importancia a la legalización del arpón sanitario para las divisas identificación de los toros cerriles.

Germán Zaragoza, presidente de la Federació de Penyes de Bou al Carrer de la Comunitat / LITUGO

Recientemente han denunciado la imposición velada del veterinario a partir de abril ¿cuál es el problema? ¿Se ha solventado ya?

El problema viene con que Compromís aprobó un decreto del consell en abril de 2023, sin notificar a la Conselleria de Interior y Justicia de entonces, donde ponían fecha de caducidad a las guías de Ida y vuelta del ganado de corro, por lo que las OCAPAS solo podrían hacer las guías de ida a la población y en consecuencia se necesitaría un veterinario para firmar la guía de vuelta. Tanto la Conselleria de Agricultura como los representantes de los aficionados estamos trabajando para darle solución antes del 16 de abril.

Los veterinarios defienden que su figura debería ser obligatoria y que la Comunitat es de las pocas que carecen de dicha obligatoriedad ¿qué opina?

En la Comunitat Valenciana ya tenemos un decreto que garantiza el bienestar animal; las reses bravas pasan dos saneamientos al año y están en perfectas condiciones para participar en los festejos populares, de hecho, el mejor garante de la integridad de los animales es el propio ganadero, que vela por el bienestar de sus toros y vacas en cada población. A ningún ganadero y a ningún aficionado se le pasaría por la cabeza exhibir reses en mal estado. Por lo tanto, el veterinario obligatorio en un festejo taurino carece del valor añadido suficiente para su implantación.

¿Han detectado dificultades para contratar bous al carrer en este 2024? ¿Es cierto que hay menos y son más caros?

En 2023 ya se redujo el número de toros cerriles respecto al año anterior, (en 2022 fueron 1.2000 y en 2023 se soltaron 1.000). Todo debido a la pandemia puesto que los ganaderos tuvieron que sacrificar reses en la pandemia para poder subsistir. Al haber menos oferta y la demanda seguir siendo la misma, ello influye directamente en una subida de precios.

¿Puede haber un descenso de festejos en el 2024? ¿Por qué?

Un descenso notable en cuanto a número de festejos no se va a producir porque la asociación que se gastaba 10.000 € en 2 toros cerriles este año se gastará 6.000€ y con el sobrante pueden soltar 2 o 3 tardes de vaquillas. El descenso será en cuanto a toros cerriles pero puede aumentar las exhibiciones del ganado autóctono, que es indudablemente la gallina de los huevos de oro de nuestra Comunidad.

Ahora que comienza lo fuerte de la temporada ¿qué expectativas tienen?

Las expectativas que tenemos son realmente buenas, las asociaciones organizadoras cada día están más concienciadas en la buena organización del festejo, los voluntarios están mejor preparados que antes de la pandemia, los cursos de voluntarios que organiza la Generalitat dan sus resultados y repercute directamente en la disminución de incidencias en los pueblos.

Como federación, ¿qué van a impulsar en este 2024?

Desde la federación vamos a impulsar la buena publicidad de los bous al carrer. Somos una fiesta que cuesta mucho de explicar y tenemos que ser capaces de hacer entender a la población que los bous al carrer es la cultura más representativa en nuestra Comunidad. En 261 pueblos de las 3 provincias se organizan festejos taurinos y trabajamos y luchamos para que se vea el buen trabajo que realizan las peñas y comisiones sin ningún tipo de interés económico. Este año hemos apostado fuerte por llevar los bous al carrer a Fitur, y mediáticamente nos ha venido muy fenomenal. Hemos tenido reuniones con los grupos políticos de les Corts para que se retransmitan los bous al carrer en Àpunt, igual que se retransmiten las Fallas, la Magdalena o les Fogueres.

¿Qué le pediría a la administración autonómica en relación con los festejos?

Que no tenga ningún tipo de complejos a la hora de defender nuestras costumbres, hemos vivido años donde se ha sido difícil la visibilidad de los bous al carrer por parte de las administraciones, y eso tiene que acabar. La semana pasada vimos al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón en la plaza de toros de València , y eso genera seguridad y tranquilidad a los aficionados.

¿Y a las administraciones locales qué les pide?

Las entidades locales deben entender que las peñas taurinas y las asociaciones no sólo están para realizar un acto de bou al carrer, sino para colaborar con los ayuntamientos a crear una red social que para muchas localidades es vital, hay pueblos muy pequeños donde si no hay una peña taurina no hay nada, y un día de toros las poblaciones pueden multiplicarse por 3 en los pueblos del interior de Castellón. A los ayuntamientos que prohiben o impiden los festejos taurinos les solicitamos que gobiernen igual para todas las asociaciones, no tiene sentido que permitan unos actos culturales y prohíban otros, cuando una persona es representante de un pueblo lo tiene que hacer igual para todos, y la ley les obliga a fomentar y proteger la tauromaquia en todas sus modalidades.

En Catalunya se está debatiendo la posibilidad de prohibir espectáculos de gran raigambre en Terres de L’Ebre como bou a la mar, bou en corda o embolat ¿Qué repercusión puede tener?

En Cataluña se estaba debatiendo la ley para prohibir el toro embolado y el toro en cuerda, pero hemos tenido la suerte de que los mismos que propusieron esa prohibición , han sido los que han hecho caer el gobierno de la Generalitat de Cataluña , por lo que todos los procedimientos quedan anulados . Ahí se ve claramente la intención de algunos partidos políticos, donde de verdad no les importa ni el bienestar animal ni el animalismo , sino su sillón político, son capaces de tumbar lo que dicen que defienden con tal de tener protagonismo político. El discurso de los antitaurinos ya no vende, solo hay que ver las pocas manifestaciones animalizaras que se realizan en nuestra Comunitat, en una tarde de Fallas había 25 antitaurinos en la puerta mientras dentro se colgaba el no hay billetes con 12.600 personas dentro.