La hostelería de Castellón busca ‘in extremis’ personal de cocina, sala y limpieza para Pascua

"Incorporación inmediata". Un restaurante de Morella precisa personal para la zona de friegue, para trabajar los días de Pascua y ampliable a la temporada de verano. O un hotel, que necesita para ya un camarero a jornada completa al que ofrece un contrato indefinido. Son dos ejemplos de ofertas de trabajo activas en plena Semana Santa y a las puertas del pico de trabajo de este próximo Domingo de Pascua.

Los empresarios turísticos de Castellón reiteran las dificultades persistentes para cubrir puestos de hostelería por la falta de interés y de aspirantes; que ha hecho que algunos negocios se reorganicen con las plantillas que tienen como pueden o, en casos como comarcas del interior, vengan cubriendo vacantes gracias a colectivos de sudamericanos, según apuntan, estos últimos meses.

«Es una guerra perdida»

Una tendencia que corroboró el presidente de la Asociación de Turismo Rural (ATR) de Castellón, Joaquín Deusdad, quien dirimió: «La falta de personal en hostelería es una guerra perdida, un drama. Contratamos a menos gente de lo que sería necesario por falta de personal cualificado para trabajar. Nos hemos acostumbrado a funcionar así». Con todo, añadió que a la zona han llegado «sudamericanos de países como Venezuela o Colombia que vienen a pueblos de montaña para trabajar en hostelería pero de manera temporal, pues hay quien pasado un tiempo prefiere residir en grandes ciudades como Barcelona o Madrid». Y agregó que «hace 15 años se notó el mismo fenómeno migratorio hacia el interior, pero con la llegada de rumanos que ocupaban vacantes en la hostelería». En ocasiones se les ofrece empleo y alojamiento en habitaciones con llave individual en un apartamento.

Comienzo de semana con lluvias. / Alba Boix

En Peñíscola, el presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos Agretur, Francisco J. Ribera, se refirió al mismo hándicap que también ocurre a en la costa: «Principalmente, faltan algunos refuerzos en personal base de la parte de hostelería (cocina y sala), así como algunos refuerzos en las áreas de limpieza. En los hoteles no se notará excesivamente aún esa falta de mano de obra, pero en la restauración sí». El presidente de la patronal hotelera Hosbec en Castellón, Javier Gallego, expresó: «Más o menos con las plantillas establecidas se logra ocupar los puestos. Pero hay que insistir en ese tema porque es esencial para nosotros. Los volúmenes de necesidad de personal de Semana Santa no son los de verano».

Ejemplos de ofertas de empleo En Peñíscola: Se ofrece un empleo con contrato indefinido como ayudante de cocina para Semana Santa y posteriormente para la temporada estival.

En Benicàssim: A través de Labora, un hotel busca cocinero/a con un año de experiencia. Se le ofrece jornada completa y contrato fijo-discontinuo.

En Montanejos: Se precisan dos camareros para el restaurante de un hotel, pero con 6 meses de experiencia, informática y carnet de manipulador.

Las ETT Adecco y Randstad coinciden en que se superarán las cifras prepandemia de contratos. En España se generarán 116.200, un 18% más que en la Pascua del 2023; y en la Comunitat, 12.478, un 19% de alza. El sector servicios es el que más está dinamizando las contrataciones esta Semana Santa, que en 2023 rondaron las mil en restaurantes, comercios, supermercados o logística.

Repunte cerámico

En Grupo Noa’s, el técnico de selección Carlos Salas explicó que «la actividad laboral para esta Semana Santa es bastante paralela a la del 2023, la cual no fue mala. La cifra de ofertas es similar porque también lo es la oferta turística. Los salarios propuestos, al ser más elevados que los del año pasado, están generando que la ofertas tengan mejor acogida por parte de los candidatos». Además, Salas quiso puntualizar que «el gran animador del mercado laboral en estos momentos, es la industria cerámica, la cual está despertando de manera significativa, generando bastante demanda de operarios con experiencia en el sector».

La delegada de la ETT Adecco en Castellón, Pilar Trilles, detalló que "el perfil de demandante de empleo, es de un estudiante en activo que busca trabajo de temporada para seguir estudiando el siguiente curso, o bien ha finzliado sus estudios y quiere algún empleo relacionado con su profesión para adquirir experiencia. Otros son dseempleados". Uno de los perfiles que más cuesta cubrir son "oficios con experiencia, perfiles con idiomas y profesionales con mucha experiencia en hostelería".

Testimonios: Dos hermanos de Venezuela trabajan en un bar de Morella: "Aquí encontramos una nueva vida"

Odulfo José y Francis, tras la barra del bar-restaurante QdQ de Morella. / Ortí

Odulfo José Castellanos y su herman Francis Castellanos están trabajando en esta campaña de Semana Santa en un negocio de la hostelería en Morella. Nacieron en Venezuela, de donde relatan que «huyeron» motivados «por encontrar una nueva vida».

Sobre cómo recalaron en la comarca de Els Ports explican que primero estuvieron en Valencia y allí contactaron con un empresario que les habló de esta opción profesional en el sector de la hostelería de una localidad tan turística como Morella.

Eso sí, no tenían experiencia previa pero no dudaron en ponerse manos a la obra. «En el sector de la hostelería no había trabajado nunca pero con la ayuda de todos los trabajadores y empresarios ahora lo llevo bien», cuentan Odulfo José.

Los dos hermanos, con morellanos, en el bar. / Ortí

Él llegó primero y su hermana más tarde, pero Odulfo se fue a trabajar fuera. Ahora lo hace en Els Ports en periodos cortos de tiempo como refuerzo, como ahora entre el 16 y el 31 de marzo, de modo que ofrecerá servicio justo hasta el pico de más trabajo de este próximo Domingo de Pascua. Ella está con un empleo fijo.

Están contentos trabajando como camareros en la zona y conocen a la clientela habitual. Odulfo José se casó con su pareja, también venezolana, en diciembre. Su hermana también tiene pareja venezolana. Los cuatro han en contrado hogar y trabajo en Morella. Informa: Javier Ortí

Suscríbete para seguir leyendo