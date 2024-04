45.000 castellonencs són ‘ninis’ del valencià: ni el parlen ni l’entenen

44.466 castellonencs són ninis del valencià. És la xifra dels que no l’entenen la llengua cooficial de la província on viuen, però que també engloba els 89.122 que no el llegeixen, els 90.411 que no el parlen, i els 141.562 que no el saben escriure.

Ho diu l’últim informe del Nivell de coneixement de les llengües publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i, a pesar que Castelló és la província que encapçala l’ús social del valencià i on la llengua cooficial té millor salut de la Comunitat, amb percentatges que van del 93% al 77% de la població amb bon coneixement lingüístic, enfront de la forqueta entre els 71 i el 91% de Valencia; i els 57 al 77% d’Alacant, on el nivell de valencianoparlants cau.

Les dades assenyalen que sis de cada 10 ninis del valencià són estrangers, amb una forta immigració que ha anat a més en els darrers anys a la província.

Els majors, els que pitjor ho porten

I visibilitza que la franja d’edad amb un desconeixement major és la dels 40 als 59 anys, seguida de la de més de 60, dos generacions que no van viure l’escola en valencià, i amb major xifra de nouvinguts a la província.

A més, una xifra a destacar en l’informe és on es parla valencià: un de cada tres castellonencs l’usa en família (211.275), 175.036 a les converses amb els amics i són menys els que l’utilitzen en l’entorn laboral (173.645). Cal remarcar que són els més majors els que parlen amb més freqüència, dels 40 cap amunt.

Campanyes de l'AVL

Precisament per a fomentar l’ús del valencià en el dia a dia de la població més jove, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va llançar ahir dos campanyes, perquè creu que «hi ha molt de marge de millora entre aquest col·lectiu, el nivell de coneixement del qual d’aquesta llengua és molt elevat, però fa un ús molt per sota de les seves capacitats», en paraules de la presidenta de l’entitat, Verònica Cantó.

Accions que arriben després que dijous passat la proposició de llei de PP i Vox reguladora de la llibertat educativa, que derogarà la llei de Plurilingüisme a les escoles e IES, superés el seu primer tràmit en Les Corts Valencianes.

'Comença' i 'En valencià'

Comença és el títol de la primera iniciativa, que s’engega el proper dilluns, amb un vídeo que es difondrà per xarxes socials i a ÀPunt, on s’anima a la joventut a iniciar qualsevol comunicació en valencià, amb un rap interpretat per Aina Nogueroles (coneguda artísticament com Aina Koda), tot dient «bon dia», «com estàs?» o «com va?» en la quotidianitat. Després vindrà la reedició de la campanya En valencià, que ja es va provar entre 2012 i 2013, en col·laboración amb les Oficines de Promoció del Valencià (Aviva), per apropar la llengua a la ciutadania amb activitats lúdiques, i que arribarà a 26 municipis. A Castelló passarà per Vila-real, Almassora, Benicarló, Onda i Moncofa.