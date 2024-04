Tráfico incorpora dos examinadores a Castellón con una espera que alcanza a 4.361 alumnos

La Jefatura Provincial de Tráfico ha anunciado la incorporación en breve de dos nuevos examinadores a la plantilla de Castellón, cuando la lista de espera alcanza las 4.361 personas, a las puertas del verano.

Desde Tráfico señalan que con estos dos refuerzos serán ocho las plazas ocupadas en total. Sin embargo, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Fernando Alonso, rebate que ahora mismo solo existen cuatro trabajadores en activo examinando fijos y uno que está un mes de refuerzo, cuando debería haber 12 personas fijas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora viene un repunte de faena.

Alonso añadió que, «como se van a producir jubilaciones, la situación continuará igual, o sea, los que vienen por los que se van».

A principios de esta semana la lista de espera para poder examinarse del práctico se situaba en 4.361 personas y la demora es de unos cuatro meses, según explica el presidente de dicha asociación.

La lista crece

Hay que recordar que a finales del año pasado las autoescuelas organizaron una manifestación para escenificar su funeral ante la falta de examinadores. En aquel momento, la demora se situaba en 3.900 aspirantes. «La cifra va en aumento», lamenta Alonso, quien, además, advierte de que «ahora en junio acaban las clases en universidades e institutos y la gente se apunta».

Refuerzos

Tráfico recalca que actualmente cuentan también con un examinador itinerante que estará durante un mes -desde mediados de abril hasta mitad de mayo-. Asimismo, agrega que desde el lunes y hasta el 31 de mayo se harán 350 pruebas vespertinas para celebrar exámenes de conducir en vías abiertas por las tardes. Y Alonso matiza: «Nos pusieron horas extra en el primer trimestre y ahora nos han puesto un menor número de horas extra, que se harán este abril y en mayo, pero vemos que no está siendo suficiente, la cola sigue en aumento cuando lo que necesitamos es que disminuya», advierte tras expresar preocupación .

Más de 12.000 exámenes al año

Según datos de la propia Jefatura Provincial de Tráfico, el año pasado se realizaron en Castellón 12.103 exámenes prácticos de conducir, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior, en que se efectuaron 12.475.

Casi la mitad no aprueba a la primera

La tasa de aprobados en primera convocatoria en la práctica del B (turismos) es del 53,43%, es decir, casi la mitad de alumnos no aprueba a la primera.

El presidente de las autoescuelas señala que ello se debe a varios factores. «Es una cifra más o menos constante. Resulta complicado hacerles ver a alumnos y padres el riesgo que supone ponerse al volante y la necesidad de una preparación. Solemos encontrar que la gran mayoría va a mínimos».

Dicho de otro modo, se tiende a «las mínimas prácticas posibles por el coste que supone hacerlas». «Preguntan si con 10 o 15 van a estar preparados. Y es difícil saberlo hasta ver al alumno, porque hay quienes en seguida se cogen y otros se estancan. El coste es lo que primero que lleva a no hacer las prácticas necesarias, lo que provoca que cuando vayan a examen los resultados no sean los esperados», manifiesta Fernando Alonso.

Incertidumbre

A ello se suma la incertidumbre de no saber cuándo se van a examinar. «Con la lista de espera que hay, no puedes asegurar a qué alumnos vas a poder examinar y a quiénes no, con lo que tampoco quieren hacer las prácticas si no saben cuándo van a concurrir. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, pues si no se forman no sabes cuáles son los mejor preparados para presentarse, ya que al no saber cuándo harán el examen no van a hacer las prácticas», apunta para concluir.

Los alumnos libres suspenden más la teórica que los de autoescuela El presidente de la Asociación de Autoescuelas, Fernando Alonso, señaló que en los exámenes teóricos «es preocupante porque la cifra de aptos va bajando cada año, desde 2021 a 2024». Aun así, el porcentaje de aptos es inferior entre los que van por libre -38%- frente a los que llegan de autoescuelas -56%-. «No considero que el examen teórico esté siendo más complicado, sino que a los alumnos les falta motivación y dedicación. Es difícil que asistan a las clases a la autoescuela, tienen el material y los tests, así que los hacen en casa a su manera». A su juicio, «la teórica es normativa y es la base para poder circular con seguridad. Nos encontramos que cuando llegan a las prácticas hay mucho temario teórico que no se saben o no se acuerdan y pierdes prácticas en repasar la teórica», advierte. Algo que también puede incidir en el porcentaje de suspensos del práctico. Bajo su punto de vista, «debería haber una parte teórica obligatoria que se hiciera presencial en autoescuelas, para concienciar al alumno de los peligros al volante, porque el vehículo no es un juguete y hay unos riesgos que valorar, entender y saber subsanar. Es difícil inculcarlo simplemente haciendo tests en casa». El año pasado, según la Jefatura Provincial de Tráfico, se hicieron 13.310 teóricos, cuando en el 2022 fueron 12.422.

Suscríbete para seguir leyendo