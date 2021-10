Puig, sobre la retirada de libros LGTBI en Castellón: "Mi apoyo a que la sociedad se exprese en la escuela desde la diversidad"

El jefe del Consell ha mostrado en un acto en València su "apoyo al colectivo LGTBI y a que la sociedad se exprese en la escuela desde la diversidad". Puig ha insistido en que "eso es riqueza y la manera de garantizarnos todos y todas las capacidades para tener el proyecto de vida que cualquier persona se merece en ese intento de tener las máximas ráfagas de felicidad posibles".

Prudencia

No obstante, el president quiso ser prudente sobre la decisión judicial, la cual no ha entrado a valorar, al "no tener conocimiento exacto del auto". El máximo dirigente autonómico ha explicado que "no me gustaría tener el atrevimiento de criticar ninguna sentencia" y se ha expresado "desde el respeto a las decisiones judiciales".

El socialista se muestra de este modo en la misma línea que su compañera de partido Amparo Marco, alcaldesa de Castelló, quien manifestó que no conocía el contenido de los libros y que hablaría con la concejala responsable del área, Verònica Ruiz, sobre este asunto.

Una reacción, la de Marco, que ha gustado poco en Compromís. Como muestra, esta publicación en Twitter del diputado autonómico Fran Ferri, que fue retuiteada por el conseller de Educación, Vicent Marzà.

Molt decebut amb esta reacció de l'alcaldessa de Castelló (PSOE)



No pot haver equidistància entre la LGTBIgòfobia i la defensa dels nostres drets i llibertats.



No és acceptable posar-se de perfil davant un atac tan greu a les persones LGTBI i als drets dels xiquets i xiquetes. pic.twitter.com/45P0tuTLKi — Fran Ferri (@franferri_) 17 de octubre de 2021

Repercusión internacional

El asunto de la retirada de los libros no solo ha sido actualidad a nivel nacional, sino que ha traspasado las fronteras españolas. De hecho, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció al respecto a través de las redes sociales, criticando la decisión judicial.

La justicia española, a instancias de abogados de extrema derecha vinculados a VOX,eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población LGBT. pic.twitter.com/GmBYmdoNSM — Alberto Fernández (@alferdez) 17 de octubre de 2021

Ignasi Garcia, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, dio las "gracias por el apoyo" a Fernández, también a través de las redes sociales.