Lluita contra els porcs vietnamites. La regidoria de Salubritat i Benestar Animal de Castelló ha intensificat les batudes per a controlar la plaga d’aquestos animals a la zona de Mestrets amb la captura de 26 exemplars en només 24 hores, en un dispositiu extraordinari que es reeditarà en les pròximes setmanes. Després d’aquesta darrera captura massiva, amb porcs que van des de lechons de entre 1 i 15 kilos de pes fins a mascles i femelles de 90 kilos, l’Ajuntament de Castelló ha retirat ja de la via pública 93 animals d’aquesta espècie invasora en 2022.

El regidor d’aquesta regidoria, Ignasi Garcia, va destacar ahir l’actuació «rotunda per atajar aquesta problemàtica, amb la que cal concienciar que es tracta d’una espècie invasora, de cria il.legal que suposa un delicte penal». «Arribem quasi als 100 exemplars retinguts en un sol any amb aquesta captura extraordinària, que no serà la última, per reduïr aquesta plaga que és perjudicial per a l’equilibri de l’ecosistema i per al benestar i la salubritat de la ciutadania», va assenyalar el regidor Garcia.

Aquesta ha estat la major captura en un dispositiu de tot l’any passat des de que al mes de febrer es detectaren els primers exemplars i s’activara el dispositiu de vigilància i retirada amb 17 batudes pel terme de Castelló, encara que més focalitzats a la zona de Mestrets, on s’havien tret, màxim, 10 porcs en una nit, amb la quota màxima de 30 exemplars retirats en tot novembre.

El nou gestor cinegètic contractat per la regidoria, en el servei especial de captura realitzat aquestes festes a aquest barri de la ciutat, amb la col.laboració de la Unitat de Protecció Medioambiental i Benestar Animal (Uproma), ha capturat en una nit 19 lechons, 1 mascle de 90 kilos, y 6 femelles entre els 40 i els 80 kilos, amb el que comporta per a aturar els efectes de la cria indiscriminada d’aquesta espècie invasora, i apostar per una gestió integral de control amb l’objectiu de minimitzar la plaga i erradicar-la del terme municipal.

Respecte al 2022, amb captures setmanals, en el mes de febrer es van retirar 16 exemplars de porcs vietnamites i 12 en març. A setembre es van intensificar les batudes i es van capturar 9 porcs, sumant-ne 30 des del 4 d’octubre fins el 2 de novembre, i 26 en desembre, en un sol operatiu. Ara, en començar 2023, la regidoria continuarà amb les revisions dels solars i les zones on s’ha comprobat que es crien i engegarà el primer dispositiu especial per acotar encara més la plaga i assegurar la zona en una o dos setmanes, segons les dades de la regidoria de Salubritat i Benestar Animal de l’Ajuntament de Castelló.