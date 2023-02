El Juzgado de Instrucción número 6 de Castelló ha resuelto el sobreseimiento de la causa abierta contra la Concejala de Memoria Democrática de la capital de la Plana, Verònica Ruiz, a raíz de una denuncia presentada por Vox y en la que también participaba Abogados Cristianos planteando la comisión de un delito de prevaricación administrativa por la retirada de la cruz franquista del parque Ribalta.

El tribunal abrió a raíz de dicha denuncia diligencias sobre el procedimiento seguido desde el Ayuntamiento de Castelló que llevaron a Ruiz a declarar en calidad de investigada el pasado 2 de febrero. Ahora, una vez practicadas las averiguaciones, en su resolución apunta que "ni resulta que la actuación de la concejala delegada de Memoria Democrática fuera o sea ajena al ámbito de sus competencias, ni que se haya prescindido de la actuación reglada en torno a su decisión".

Argumentación

También argumenta que la retirada de la cruz no resulta injusta "en términos de grosera desviación con el ordenamiento jurídico con la normativa que resulta de aplicación", señalando que se ajusta a la Ley de Memoria Histórica 57/2007 de 26 de diciembre y la Ley 14/2017 de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

El magistrado ahonda en lo que refiere al concepto de prevaricación administrativa, considerando que la actuación no resulta ilegal, ni injusta y ni arbitraria, cuestiones que deben darse para aplicar esta consideración jurídica.

Ruiz, ante el sobreseimiento, ha valorado que "efectivamente no hay prevaricación porque no hay delito y esto demuestra una vez más que las querellas y procedimientos judiciales que nos interpone Cox y su asociación ultrafascista de Abogados Cristianos no deja de ser una judicialización de la política, porque donde no hay argumentación política solo hay odio".