El candidato de Vox a la alcaldía, Antonio Ortolà, ha recriminado a la ya alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la negativa de su partido a pactar con los de Abascal después de que este viernes a última hora no se pudiera cerrar un acuerdo.

En su intervención, Ortolá se ha preguntado el motivo por el que en la Generalitat sí que ha habido acuerdo y en la capital de la Plana, no.

Los castellonenses dieron un amplio respaldo a los proyectos de ciudad que tanto PP, en primer lugar, como Vox, en segundo, han defendido, ha dicho Ortolá en un discurso reprobatorio de la actitud de los populares. “Sin embargo, como ha ocurrido en algunos lugares, aquí el PP y concretamente la sra. Carrasco, ha optado por hacer prevalecer sus intereses personales, basados precisamente en las ideologías delirantes y ruinosas de la izquierda para asaltar, legítimamente eso sí…., pero para asaltar…., este consistorio”, ha dicho.

"Prefiere gobernar en minoría"

“Este no es el mandato que los electores le han dado, pero prefiere gobernar en minoría frente a la voluntad mayoritaria de los castellonenses, que han pedido un pacto de gobierno estable con Vox, que ha tendido la mano, ha puesto encima de la mesa un papel en blanco para que lo rellenara el PP, y ha querido matizar aspectos que la ciudadanía no está dispuesta a soportar 4 años más. Sin embargo, el PP no ha querido estrechar la mano y asumir con respeto a los votantes de Vox, esa mano amiga”, ha continuado.

“La lealtad que debemos a nuestros votantes exige que no regalemos sus votos a un partido que ha traicionado continuadamente durante muchos años a sus propios votantes”, ha continuado Ortolá, tras asegurar que seguirán defendiendo la libertad y con el firme compromiso de rechazar toda discriminación y trabajar por el respeto a la vida y la dignidad humana, fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres y trabajar por eliminar y perseguir cualquier tipo de violencia intrafamiliar. También ha apostado por respetar y garantizar el uso libre de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana sin menoscabo de la lengua común de la nación española.

Ha repasado, asimismo, las propuestas de su programa electoral y ha destacado que Carrasco no ha estado a la altura. “Se ha plegado a la cultura de los lobbies globalistas de la Agenda 2030. ¿Cree que los votantes del PP quieren que “su” PP sea así de acomplejado? Yo creo que no, probablemente prefieran a un Vox valiente que fulmine el pancatalanismo, el adoctrinamiento en las aulas y el feminismo radical, y que deje de regar con fondos públicos todo un sinfín de garitos ideológicos”, afrmado Ortolá en su turno de intervención por siete minutos.

"Tiritona crónica"

“A la sra. Carrasco le ha entrado la tiritona crónica propia de los políticos del PP, no de sus votantes”, ha continuado.

El representante de Vox también se ha preguntado si Carrasco, se va a convertir en una marioneta de las políticas ideológicas de la izquierda.

Para Ortolá, la negociación de un pacto “la hemos hecho con escrupuloso respeto a la proporcionalidad de la fuerza que nos han dado los votantes, ni más, ni menos, primando siempre el interés general de los castellonenses por encima de los intereses personales, de sillones, de concejalías, o de puestos de honor. No creo que en esto la sra. Carrasco pueda afearnos deslealtad o falta de generosidad”.

Por todo ello “consideramos que es un gravísimo error por parte de la sra. Carrasco poner en riesgo la estabilidad del gobierno de la ciudad por intereses personales. Estoy convencido de que sus votantes no le han dado su confianza para que el gobierno de la ciudad haga seguidismo acomplejado de las políticas de la izquierda social-comunista y del separatismo pancatalanista”.

“Para seguir defraudando a sus votantes ya tienen la amistad que a buen seguro les va brindar tanto al PSOE como Compromís: ¡Pacten con ellos!”, les ha invitado.

“Mientras quizás algún día vuelva el sentido común al extremo epicentro en el que se han convertido, una vez más, VOX se quedará solo, pero con el orgullo de defender lo que de verdad importa. ¡Viva Castellón y Viva España!”, ha concluido.