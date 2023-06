Begoña Carrasco, candidata del PP, será investida hoy, alcaldesa de Castelló con los votos a favor de los once concejales de su partido y tras ser su lista la más votada en las pasadas elecciones del 28 de mayo.

Al contrario de lo que ha sucedido a nivel de la Generalitat valenciana, la falta de un acuerdo en Castelló, por el momento, con Vox obligará a Carrasco a iniciar su mandato en minoría sin los apoyos de ninguno de los otros tres partidos con representación municipal --PSPV, Vox y Compromís--. Una circunstancia que es la primera vez que ocurre en la capital de la Plana ya que el equipo de gobierno siempre había contado con el soporte suficiente para dirigir la ciudad por mayoría absoluta, bien de un mismo partido político o a través de pactos de coalición con otros socios.

Las previsiones, y así lo han ratificado ambos partidos, apuntan a que tanto el PSPV como Compromís votarán a sus candidatos, José Luis López e Ignasi Garcia, respectivamente. En cuanto a Vox, se mantiene el hermetismo respecto a sus intenciones. Podría decantarse por las tres opciones: votar a su candidato, Antonio Ortolá, porque no hay acuerdo, o abstenerse e incluso votar a Begoña Carrasco para seguir con las negociaciones abiertas.

‘In extremis'

Pese a los encuentros que han llevado a cabo el PP y Vox en las últimas semanas a través de sus respectivas comisiones negociadoras, no se ha llegado a buen puerto a día de hoy. Dos reuniones y numerosos contactos no han cerrado un pacto pese a la existencia de coincidencias programáticas. Ayer mismo por la tarde, Vox todavía hizo llegar al PP un nuevo documento para intentar pactar in extremis.

El texto recogía la propuesta de que fuera el partido de Abascal el que asumiera la concejalía de Igualdad, en un intento de reproducir lo que se ha acordado a nivel autonómico. Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el PP es reacio a darles este área y los populares quieren mantener también las cuestiones relacionadas con los asuntos LGTBI.