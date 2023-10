El gobierno municipal que preside la alcaldesa Begoña Carrasco presentará una declaración institucional en el pleno de este mes con el fin de buscar el consenso y la unidad en contra de la instalación de una gasolinera en la calle Villavieja esquina con Pintor Porcar y que rechazan los vecinos de Rafalafena, tal y como ha venido publicando este periódico en los últimos días. Además, el texto, según ha podido saber Mediterráneo, también recogerá la petición a las consellerias de Sanitat, Educación e Industria que redacten los informes preceptivos que hagan referencia a la apertura de esta gasolinera y al paso de mercancías peligrosas por la zona. Con respecto al resto de documentos que el consistorio también pedirá a las áreas municipales de Disciplina Urbanística, Movilidad y Seguridad, Carrasco explicó que desde el gobierno «estamos trabajando en ello» para aportar una solución.

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha reclamado al gobierno municipal que se dé acceso al PSOE al expediente de solicitud de licencia ambiental para la instalación de una gasolinera en el barrio Rafalafena además de una copia del informe de compatibilidad. López ha denunciado «la increíble manipulación del portavoz del gobierno de la derecha y la ultraderecha que nos acusó a nosotros y a nuestros socios en el anterior gobierno de haber aprobado la apertura de una gasolinera en este barrio y eso no es así».



La primera edila ha sido tajante este lunes a la hora de mostrar su repulsa de esta dotación. «El Ayuntamiento no tiene ninguna intención de instalar una nueva gasolinera en un espacio urbano consolidado», ha afirmado Carrasco. «Este gobierno es completamente ajeno a la voluntad de ponerla en esa zona», ha proseguido la primera edila.

La empresa

Así, la alcaldesa, ha comentado que desde el Ayuntamiento de Castelló tienen previsto ponerse en contacto con la empresa responsable de la obra --Plenoil-- y con el propietario del terreno --la firma habría alquilado el terreno a un particular-- para estudiar las posibilidades legales que puedan existir para no abrir allí este servicio. Por este motivo, no descarta analizar más lugares en otras zonas para la gasolinera.

Finalmente, Begoña Carrasco, ha afirmado que el gobierno local alegará en contra de esta instalación en Rafalafena, al igual que lo van haciendo los vecinos afectados desde ayer mismo. Hay que recordar que los concejales Sergio Toledo, Vicent Sales y Antonio Ortolá se reunieron con ellos para pulsar sus opiniones el miércoles de la semana pasada.

Por su parte, Compromís también anunció hace unos días que presentaría reclamación a la apertura de esta gasolinera. Carrasco ha recordado, a este respecto, que fue el Acord de Fadrell el que cambió el Plan General de Castelló «para que el solar pasara a terciario». «No sé si Compromís tiene poca memoria o poca vergüenza», ha concluido la alcaldesa de Castelló.