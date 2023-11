Los concejales del PSPV de Castelló han abandonado el pleno extraordinario convocado hoy en el ayuntamiento antes incluso de que comenzara la sesión, dedicada a debatir sobre la ley de amnistía, por considerar que la sesión "no cumple con el reglamento orgánico de las sesiones plenarias".

Así lo ha manifestado la portavoz socialista, Patricia Puerta, que ha transmitido el siguiente comunicado: "Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos, tal y como avanzamos en la Junta de Portavoces, que esta sesión plenaria no cumple con lo establecido en el reglamento Orgánico del Pleno, al no tratar temas de competencia municipal, por lo que nuestro grupo no va a ser partícipe de la instrumentalización política que PP y VOX están haciendo de este ayuntamiento".

El PSPV ya había elevado una reclamación al Síndic de Greuges por esta convocatoria, al considerarla irregular.

Unas declaraciones que han tenido la respuesta de la alcaldesa Begoña Carrasco: "A mí también me daría vergüenza defender la amnistía".

"A ustedes los castellonenses les pagan por debatir", ha indicado, señalando a los socialistas, y ha añadido que la capital de la Plana "tendrá un gobierno que no permitirá que el voto de un catalán valga menos que el de un castellonense".