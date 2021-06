Que no crea la afición del CD Castellón que el mercado de verano está en plena ebullición en la novedosa Primera División RFEF. La escuadra de la capital de la Plana mira y estudia. De momento no ha concretado ningún fichaje, aunque está prácticamente atado el lateral diestro alicantino José Más, hasta el pasado jueves futbolista de La Nucía. Los castellonenses no han estrenado aún la casilla de incorporaciones, igual que otros nueve conjuntos que le acompañarán en el grupo II de esta categoría que tendrá un nivel bastante más alto que la extinta Segunda B.

Tras consumarse el descenso de categoría, el grueso de la plantilla albinegra abandonará el equipo y apenas continuarán cinco jugadores con contrato en vigor (Álvaro Campos, Rubén Díez, César Díaz, Juanto y Carles Salvador). El resto o se han ido ya como es el caso de Víctor García (se ha marchado a Polonia) o se despedirán a partir del día 31, fecha en la que vencen sus contratos. Todos los fichados la pasada temporada, además, cuentan con una cláusula liberatoria por la que quedaban libres en caso de que se bajara como así sucedió.

Ocho más sin fichar

El Castellón maneja opciones, pero aún no ha cerrado ningún fichaje. Lo mismo sucede con el 45% del grupo II. El Sevilla Atlético, San Fernando, Algeciras, Sabadell, Barcelona B, Cornellà, Nàstic de Tarragona y UCAM Murcia tampoco han fichado a nadie. Es más, hay dos conjuntos que el viernes pasado se quedaron sin entrenador (San Fernando y Algeciras) y ahora mismo están más pendientes de fichar un nuevo técnico que de anunciar otros fichajes. Sí que ha incorporado un futbolista en las últimas semanas el Betis Deportivo (el arquero vila-realense Marc Vidal, ex del Villarreal B), Linares, Andorra, Alcoyano, Real Madrid Castilla y Llagostera. Y con dos caras nuevas en su plantel para el curso liguero 2021/22 está el Linense, que fichó a Jáuregui (Toril, de Austria) y a Jesús Muñoz (Melilla).

En albinegro

El lateral diestro José Más es el que está atado y será anunciado en breve como refuerzo para el renovado Castellón para el estreno en la Primera RFEF. Además, la dirección deportiva de la capital de la Plana ya les ha comunicado a dos sub-23 que salieron cedidos en el mercado de invierno, que están citados para iniciar la pretemporada. Caso de Jesús Carrillo (Murcia) y Alejandro Marcos (Llagostera).