Rubén Torrecilla 'fabrica' un nuevo Pablo Hernández en el Castellón

En un CD Castellón tan cambiado, con más de una docena de caras nuevas esta temporada, los focos han dejado de alumbrar a Pablo Hernández, a quien tantos retiraron --o, como mínimo, alejaron-- del Castellón al final de la pasada temporada. Pero su golazo ante el Athletic B, y la posterior celebración multitudinaria a pie de campo, desvela que sigue continúa algo más que un simple jugador. Tras una pretemporada con molestias, empezó como titular. Y ahí sigue, cada vez más cerca del futbolista determinante que es y que debe ser.

Rubén Torrecilla desveló ayer cómo ha forjado al nuevo Pablo Hernández. «Estoy muy contento con él», certifica. «Analicé muchos vídeos del Castellón del año pasado y a él, desde fuera, lo veía que estaba con mucha ansiedad, que sobre él había recaído mucha presión y que él se la ha había metido», explica. «He hablado mucho con él en las charlas individuales y hemos visto vídeos juntos», añade, como segundo paso en la rehabilitación del Mago. «Ahora está centrado, pero también le hemos dado el puesto donde se siente más a gusto, le hemos rodeado de gente parecida a él...», recalcó. «Lo principal es que está contento, que viene contento y que entrena contento, aunque es muy competitivo y se va cabreado cuando sus equipos pierden en los partidillos, pero eso habla muy bien de él», ahonda. «Le hemos dado un rol sobre como jugar, como defender y sentirse importante, le hemos quitado esa presión», resume. «Se está divirtiendo, que es fundamental», condensa el técnico extremeño.

Torrecilla también hace un breve balance, no ya sobre Pablo Hernández, sino sobre cómo ve el grupo 2 de Primera Federación, tras haber consumido su primer mes. «Me esperaba lo que estoy viendo, con equipos muy trabajados», dice. «Me llaman la atención dos equipos de abajo, el Nàstic y Numancia, pero esto acaba de empezar», valora. «Va a ser un maratón: se impondrá el equipo que en mejores condiciones llegue a los dos últimos meses», opinó. «La categoría es dura y exigente, me lo sigue transmitiendo», señala.

Habrá cambios ante el Cornellà

Y de lo general a lo global. Esta vez da pequeñas pinceladas de que el once tipo, que solo ha cambiado por causas forzosas, puede variar ostensiblemente mañana ante el Cornellà (tiene las bajas de Óscar Ruiz y Yac Diori, aunque recupera a Raúl Sánchez): «Aún no sé quien jugará: tengo que buscar la variante de Óscar, Galas viene de haber estado lesionado y puede que juegue algún jugador que no es central, como Manu Sánchez, no voy a dar más pistas»... «Tenemos gente con molestias, así que, a partir de ahora, va a ver futbolistas que roten, porque empiezan a cargar partidos», avisa.

Un ‘campazo’

Torrecilla no cree que el cambio de escenario, del Nou Estadi Municipal al RCDE Stadium, vaya a perjudicar al Cornellà: «Si alguien está más habituado a jugar ahí son ellos, ya han disputado dos partidos». «Habría sido diferente en su campo, porque es pequeño y de césped artificial», matizó. «Al ser grande, no habrá que dejar espacios, ya que también tienen buenos peloteros», manifiesta de los anfitriones.

«Es bonito jugar en un campo de primera división, un gustazo», añade. Eso sí, reseña que «la influencia del público es la gran diferencia», pues apenas fueron 815 espectadores frente al Atlético Baleares (se esperan más de 500 orelluts) en un recinto en el que caben más de 40.000 espectadores.

