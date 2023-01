Juan Alejandro Jiménez Lombarte, futbolísticamente conocido como Jim, debutará este domingo, 8 de enero, a las 16.00 horas, al frente del primer equipo del CD Castellón. Promocionado por Haralabos Voulgaris después de la destitución de Rubén Torrecilla (18 de diciembre), a la espera de que se pronuncie sobre hasta cuándo, el joven técnico castellonense de 29 años, que da el salto desde el filial (tras haber entrenado también al juvenil B y A), ha ofrecido su primera rueda de prensa, con vistas al encuentro frente al Real Unión, en el Stadium Gal de Irún.

Aquí les dejamos lo más importante de su primera comparecencia al frente del primer equipo:

Situación al frente del Castellón

"Lo que se me traslada es que cojo al equipo de forma interina, me no se me dijo hasta cuándo; no me supone una dificultad en absoluto; la misma que tenía en el filial o en los equipos en los que he estado. Más allá de pensar en ello, a trabajar; a analizar, a dar continuidad a lo que se estaba haciendo y hacerme con el grupo, pensando en el día a día".

¿Qué pretende implantar?

"Cada entrenador quiere mostrar su sello en lo que se hace, aunque sería un error cambiarlo todo en una semana y media de trabajo. No se me ha comunicado nada en si estaré después de Irún, así que tengo que trabajar día a día, porque lo importante es el escudo y que estamos para ayudar en lo que se necesite".

¿Qué le han pedido?

"Que sea yo mismo, que trabaje como lo hago en el día a día, que por eso se ha confiando en mí, ya veremos si de forma momentánea o no, aunque la responsabilidad siempre es máxima".

¿Es un cambio muy brusco pasar de dirigir en la cantera a una plantilla profesional?

"Se entrena de forma diferente que a la gente más joven como he hecho últimamente, aunque también he dirigido a más mayor, aunque no en un contexto profesional. Al final nos tratamos como persona: y el grupo está muy unido y sano, es muy profesional".

¿Cómo se lo toma en el ámbito personal?

"Cambiarme la vida no lo ha hecho en gran medida. Estoy viviendo algo de forma natural, sabiendo de la responsabilidad que requiere. Pero sí es una oportunidad: con 29 años, es mi primera experiencia profesional, así que intento disfrutarla y dar todo lo de mí, para que ante una responsabilidad como esta no me deje nada en un tintero. Lo mismo que se le pide a un jugador. ¿Si veo este partido como un punto de inflexión? La importancia de ganar la tenemos siempre, aunque hay que conseguir los objetivo a largo plazo. Conozco la responsabilidad, porque es mi equipo, mi ciudad...".

¿Qué Castellón veremos en Irún?

"Me gustaría que se viera a un Castellón con una personalidad muy clara; un equipo que tenga ambición y que haga bien las cosas, porque el resultado será la recompensa. Imponer nuestro estilo y adaptarnos a cualquier situación. Sería un error cambiarlo todo en una semana y media, pero sí se verán cosas diferentes, nuestro sello de identidad".

⚽️ 𝙀𝙉𝙏𝙍𝙀𝙉𝘼𝙈𝙄𝙀𝙉𝙏𝙊 ⚽️



Nueva sesión del @cdcastellon preparando el partido del domingo 8 a las 16 horas en Irún.



‼️ Seguimos, equipo ‼️ ⚔️🤜🤛#PPO100👂 pic.twitter.com/IqZestQz83 — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 5 de enero de 2023

Los deberes que tiene

"La destitución de un entrenador, dentro de lo negativo, tiene algo positivo, porque sirve como refresco para la gente que había bajado su rendimiento y también para la que tenía menos minutos. Desde mi perspectiva, un objetivo importante es recupera a todo el mundo, que todo se pueda expresar".

¿Tiene bajas?

Sí, una: Galas, que se lesionó en el último partido [Real Sociedad B].

El rival: ¿cómo es el Real Unión?

"Viene de un cambio de entrenador también y ahora está en una dinámica más positiva, aunque perdió su último partido ante el Barça Atlètic. Es un equipo muy fuerte en casa, con el máximo goleador de la categoría [Nacho Sánchez, con nueve]. Pero queremos imponernos, ser nosotros los que mandemos".