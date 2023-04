Albert Rudé ha dirigido en la mañana de hoy lunes 17 de abril la primera sesión de entrenamiento semanal, después de la contundente derrota ante el Sabadell (3-1) en la Nova Creu Alta. El equipo albinegro tiene descanso mañana martes y regresará el miércoles al trabajo en Marina d'Or para preparar el partido ante el Barça B del próximo sábado (19.30 horas) en el estadio Castalia. El club mantiene el silencio como señal de lo que puede ser que no habrá movimientos o también que se toma un tiempo para reflexionar, pero en cualquier caso, de momento, la noticia es que no hay noticia, lo que no quiere decir que no pueda haberla. El hermetismo y la falta de comunicación sigue siendo la manera de comunicar en el CD Castellón desde que Bob Voulgaris asumió el control de gestión y la propiedad de la entidad, salvo sus apariciones en las redes sociales contestando a las opiniones de los aficionados con los que establece chats de conversación. Forma parte del método, ni mejor ni peor, solamente el suyo como propietario y máximo accionista. El CD Castellón sigue adoleciendo de la ausencia de un portavoz que establezca de nexo de unión con el aficionado, puesto que todo se mueve bajo las consignas que establece Voulgaris como propietario, contando con el equipo de Picht32 como ejecutor de las decisiones.

La mala imagen del Castellón La mala imagen deportiva que está ofreciendo el equipo albinegro en las últimas jornadas, que ha provocado un distanciamiento de siete puntos con el líder Eldense a falta de partidos para el final de la competición, ha generado un runrún en la afición albinegra de preocupación porque la trayectoria hace peligrar, incluso, la clasificación para la promoción, que disputarán los clasificados entre el segundo y quinto puesto, situándose el sexto a sólo dos puntos de los albinegros (Real Sociedad B). El propio técnico Albert Rudé reconoció que su intención es trabajar con su plantilla hasta que le dejen, como declaró en Sabadell a la conclusión del partido. Rudé es el tercer entrenador que ha dirigido al Castellón esta temporada, después de Rubén Torrecilla, destituido fulminantemente después de empatar ante la Real Sociedad en Castalia al dia siguiente del encuentro, y Jim, que asumió interinamente el cargo hasta que el club decidió apostar un mes después por Rudé. El CD Castellón realizó una buena inversión económica, avalada por el propietario Bob Voulgaris, para reforzar la plantilla, pero el equipo en lugar de potenciar su rendimiento ha ido decayendo con el paso de las semanas durante las últimas jornadas, aunque jugadores importantes como el delantero Jesús De Miguel han sufrido lesiones de larga duración. De momento, calma tensa en el CD Castellón a la espera de que alguien en el club responda a las interrogantes y a la incertidumbre de su afición, que hasta la fecha ha respondido en gran número con su asistencia al estadio Castalia.