Bob Voulgaris habló en Estados Unidos sobre la última hora del CD Castellón en el podcast de Bill Simmons. El presidente y propietario del club albinegro mostró su cara más reflexiva y sensata acerca del momento deportivo que atraviesa la entidad y repasó varios temas de interés para el aficionado albinegro como los últimos resultados deportivos, el entrenador, la derrota ante el Calahorra. El presidente albinegro mandó un mensaje de tranquilidad y aseguró que el Castellón no es un juguete para él, enviando un mensaje de tranquilidad respecto a su proyecto deportivo de futuro.

Voulgaris reveló que tiene previsto viajar de nuevo a España y respaldó a Albert Rudé como técnico. Ejerció de presidente en un tono institucionalista, pero fundamentalmente envió un mensaje de tranquilidad, la que necesita el equipo para afrontar el último tramo de la temporada, porque pese a todo, el Castellón mantiene sus aspiraciones de ascenso, puesto que restan 6 jornadas y una fase de ascenso de por medio, aunque no se logré el asalto a la Segunda División de forma directa. Las mejores frases del presidente, gracias a la traducción textual de @henrytaylorgill, que es uno de los fans de Voulgaris desde su etapa en la NBA

La trayectoria deportiva

"Ahora mismo es una lucha, no es genial. Hemos perdido en casa contra el equipo peor clasificado de la liga y nuestros aficionados casi se han rebelado. Nuestros aficionados, muy entregados, se están enfadando mucho. Estábamos segundos y ahora somos cuartos, estamos a un punto del sexto y a bastantes puntos del segundo. No creo que podamos atrapar al líder, por desgracia. Hemos tenido una racha dura de cinco partidos, estamos abajo, pero nos mantenemos positivos, nos ceñimos al proceso y tratamos de mejorar. Será interesante cuando vuelva allí pronto, porque ha sido un torbellino de positivismo y siento que ahora, porque hemos bajado del segundo al cuarto puesto... perdiendo contra el último clasificado en casa, estos aficionados que están enfadados tienen derecho a estarlo".

Su experiencia como presidente y propietario

"Es una experiencia de aprendizaje para mí, propietario por primera vez de un equipo, hay muchas cosas inesperadas que no tenía en cuenta. Creo que algunos de nuestros aficionados piensan que esto es un juguete para mí, y no es así. Mejoraremos y, si no subimos este año, creo que somos uno de los grandes favoritos para ascender el año que viene. Tened un poco de fe, no os rindáis".

La lucha final

"Ahora mismo estamos en la pelea. Compré este equipo cuando estaba coqueteando con la bancarrota, terminaron en el puesto 13º de 20, sin ninguna posibilidad de subir el año pasado. El equipo no era bueno según ninguna medida objetiva, de hecho estuvo durante parte del temporada coqueteando con el descenso. Las expectativas han cambiado tanto hasta el punto de que cuando ya no estábamos en primera o segunda posición algunos de nuestros aficionados empezaron a indignarse. Seamos realistas, el año pasado fuimos decimoterceros, ahora somos cuartos, el año pasado no teníamos posibilidades de ascenso, este año sí, tened un poco de fe. Lo entiendo, hemos tomado algunas decisiones con las que algunas personas no están de acuerdo, pero esa es una de las bellezas de ser propietario de un equipo, puedes tomar las decisiones y vivir y morir con los resultados. Así que estoy dispuesto a vivir y morir con mis resultados y veremos qué pasa"

Albert Rudé

"Hemos despidido al que era nuestro entrenador [Torrecilla], y creo que mucha gente no lo ha entendido. Porque cuando le despedimos íbamos segundos. No volvería atrás, no es alguien a quien quisiera tener a largo plazo. Para empezar, yo no le contraté, no era alguien con quien estuviera de acuerdo en cómo veíamos el fútbol, en cómo queríamos comportarnos. Algunos se preguntaban por qué le había despedido, y sin duda fue una decisión polémica, pero teníamos nuestras razones, en las que no voy a entrar porque no quiero menospreciar a la gente. Pero esa es la decisión más difícil que tienes que tomar: a quién contratas como entrenador, porque es tu entrenador, porque es el tipo que básicamente dirige las cosas. Así que tienes que asegurarte de alinearte con el tipo de gente adecuado. Hemos contratado a otro entrenador [Rudé] y hasta ahora los resultados han sido mixtos. Algunas personas no son fans de este entrenador en particular, una pequeña mayoría. Pero ahora mismo estamos en una situación en la que nos quedan seis partidos, estamos detrás de él, vamos a seguir construyendo y a ver qué pasa"

La derrota con el Calahorra

"Es un partido que no puedes perder si tienes aspiraciones de subir. [El Calahorra] había ganado como cinco [cuatro] partidos en toda la temporada y vinieron a nuestro p*to estadio y nos ganaron. Nos ganaron con un penalti que fue señalado como mano y no lo fue, pero no importa, no hay excusa para perder contra ese equipo"

Su visión de la categoría en la que milita el Castellón

"Es duro. Jugamos un partido en el que los aspersores se encendieron en mitad del partido, así es. Algunos de los campos no son del tamaño adecuado, es diferente. Salir de esta categoria es primordial. Teníamos el objetivo de salir en dos años, parecía que íbamos adelantados, seguimos teniendo el objetivo de salir este año, pero ahora estamos un poco en la cuerda floja, así que ya veremos qué pasa".