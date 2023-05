CD Castellón | La RFEF causa el primer malestar de la promoción de ascenso

Una de las razones esgrimidas para reestructurar la antigua Segunda División B y alumbrar la nueva Primera Federación era aumentar la profesionalización de la categoría. No está siendo así, por el momento, en la preparación de la fase de ascenso. La tardanza para concretar los horarios (el lunes se dio a conocer únicamente el de la ida de la primera eliminatoria) ha causado malestar entre los aficionados del CD Castellón por la dificultad para planificar su presencia en los partidos contra del Deportivo de la Coruña.

Por el momento, solo se conoce de manera oficial el horario del partido de ida. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer por la tarde que el Dépor-Castellón se disputará el domingo 4 de junio a las 19.00 horas. Poco antes, la Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas) había emitido un comunicado denunciando su malestar por una falta de previsión que dificulta la organización de los viajes, y los encarece. «Nos parece surrealista que este fin de semana empiece el play-off y no se sepa aún día y hora por parte de la Federación», esgrimieron.

Desplazamiento

Pese a todo, remarcaron que organizarán viaje (en autobús, por 30 euros para peñistas y 35 para el resto, entrada no incluida) hasta A Coruña, el mismo día de partido. En este caso, el autobús partirá desde Castalia a las 5 de la mañana y regresará a Castelló a la conclusión del encuentro. Mínimo, unas diez horas de viaje. Sin duda un gran esfuerzo para el aficionado, teniendo en cuenta que el lunes es día laborable, en una aventura que recuerda a otros desplazamientos al norte, también en autobús, en los recientes play-offs en Tercera (en los cruces contra Tropezón de Tanos o Portugalete, algo más cercanos).

Las entradas

Al contrario de lo realizado en la Liga regular, la Federación no ha fijado los horarios del play-off con la antelación necesaria. Este hecho no solo ha afectado a los viajes que organizan los colectivos de peñas, también impacta en los planes del aficionado que viaje por su cuenta. Para el encuentro de vuelta en Castalia, de hecho, todavía no se conoce ni el día ni la hora. Desde Galicia especularon ayer que podría celebrarse el sábado 10 de junio a las 18.30 horas, algo que el club albinegro eludió confirmar. Cabe recordar que este jueves finaliza el plazo de reserva de asiento para los abonados, que podrían verse obligados a decidir si compran o no la entrada o el abono que les corresponde sin saber el horario del encuentro.

El Castellón, por el momento, no prevé prorrogar el límite de reserva de asiento para los abonados, en caso de que el horario oficial del primer partido se demore más allá de esta semana. Huelga añadir que tampoco se han concretado para nadie los horarios de la segunda eliminatoria.

Televisiones

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de determinar los horarios es la retransmisión televisiva. El partido de ida coincide con la última jornada en Primera División (con encuentros a las 18.30 y las 21.00 horas), y en el de vuelta asoma la final de la Champions League (programada, esta sí con la antelación suficiente, para el sábado 10 de junio a las 21.00 horas). À Punt anunció que retransmitirá los partidos del Castellón.