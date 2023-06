La previa | El Castellón se presenta en Riazor dispuesto a dar un golpe de autoridad en la mesa

Llega la hora de la verdad. De los valientes. La esperada fase de ascenso al fútbol profesional. El Castellón, con toda la ilusión y ambición del mundo, ya se encuentra en A Coruña para afrontar esta tarde (19.00 horas) una semifinal contra el Deportivo que tiene aroma a gran final. Dos históricos cara a cara y sólo uno seguirá adelante, sin tener garantizado el ascenso. Este domingo, en la ida, en un campo que impresiona como Riazor donde se darán cita 32.500 coruñeses y unos 150 castellonenses. Pase lo que pase no habrá nada decidido. Quedará la vuelta en Castalia porque estos encuentros son a 180 minutos. Hoy puede darse una cosa y dentro de siete días otra bien distinta.

Es cierto que ningún seguidor del Castellón quería enfrentarse a este Deportivo, pero tampoco andan excesivamente confiados los seguidores deportivistas. Saben que el conjunto de la capital de la Plana es otro histórico que necesita urgentemente dar el salto al fútbol profesional. Y con cautela se lo toman los gallegos después del desenlace del play-off de la pasada temporada 2021/22 donde se lo pusieron todo en bandeja de oro con dos eliminatorias a partido único jugando en Riazor y al final fracasaron en el intento porque el Albacete les mojó la oreja en la prórroga, le dejó muy escocido y sin el ascenso a Segunda que pensaba tener en su mano.

Esta temporada regresa el viejo formato. Dos eliminatorias a doble vuelta y el campeón asciende directamente. La pasada temporada lo consiguieron el Albacete y el Villarreal B, tras superar sus eliminatorias, y Andorra y Racing Club de Santander tras quedar campeones de sus respectivos grupos de Primera Federación. En el presente curso liguero consiguieron subir por la vía rápida Racing de Ferrol y Amorebieta, y ahora hay ocho candidatos para dos únicas plazas, pero por la vía larga: cuatro partidos para alcanzar la categoría de plata del fútbol español.

Pequeños detalles

En Castellón gran parte de su afición sabe lo igualados que son estos partidos, con mucha intensidad, mucho respeto, mucho miedo a fallar y, en líneas generales, pocos goles y los encuentros se decantan a favor de unos o de otros por pequeños detalles. De ahí que durante esta semana los entrenadores han preparado con secretismo este partido. A ver si son capaces de sorprenderse unos a los otros. De lo que no cabe la menor de las dudas es que los 180 minutos serán de una gran intensidad y, a la vez, de muchísima emoción y pasión en las gradas.

El Deportivo de Rubén de la Barrera pierde para este encuentro a una de sus piezas clave: a su goleador. En el último partido de la primera fase, en Pontevedra, su delantero Alberto Quiles (autor de 16 goles) se lesionó y dijo adiós a la presente temporada. Baja importante, aunque el equipo coruñés cuenta en sus filas con muy buenos artilleros. Presentará un once que diferirá el 90% del que jugó y empató el pasado fin de semana en el campo del Pontevedra

Sólo una baja

El Castellón llega a esta cita con todo su arsenal disponible. El único que no está por arrastrar una lesión del lateral zurdo barcelonés Javi Antón que sigue con su proceso de recuperación y no podrá jugar hasta la próxima temporada. No hay más lesionados, como no hay sancionados ni en la escuadra castellonense y en la coruñesa para este primer duelo de la semifinal por el ascenso al fútbol profesional. La última jornada de la fase regular sirvió para que Rudé diera descanso a los jugadores más cargados.

Pero pase lo que pase esta tarde en Riazor, siempre quedará el partido de vuelta en el Estadio Castalia, el domingo 11 a las 18.00 horas. Una olla a presión albinegra para intentar meter al equipo de Albert Rudé a la gran final por el ascenso a Segunda.