La crónica | El Antequera saca el lado más terrenal del Castellón (1-1)

El Antequera ha terminado este domingo con el triunfal camino del CD Castellón y le enseñó a Dick Schreuder lo que es la Primera Federación, en la que el colista puede ganar al líder. No sucedió, pero casi: empate a uno. Jesús de Miguel, a 10 minutos del final, evitaba la primera derrota en un partido en el que los albinegros (más oscuros que otras tardes, y no solo por el estreno su impactante tercera equipación) estuvieron lejos de imponer su vistoso estilo.

No fue un farol lo que Schreuder había dicho el viernes: es muy pronto para las rotaciones. Con todo, devolvió a Israel Suero a la titularidad, en detrimento de Dani Villahermosa, en la única variación respecto al último once. El neerlandés, igualmente, ya había advertido que aguardaba un pulso con muchas semejanzas al del Intercity. Efectivamente, el Antequera, uno de los equipos con más posesión (y, en consecuencia, más pases ejecuta), ha desembarcado en esta categoría con arrojo, pero quizás le falte la calidad individual que el cuadro alicantino, que tan cara vendió su derrota. Con todo, los costasoleños pusieron las cosas igualmente complicados, hasta el punto de no perder.

Dominio sin ocasiones

Después de otra salida al encuentro mandando, aunque sin ocasiones (solo un centro-chut envenenado de Jesús de Miguel), Gonzalo Crettaz empezó a temer por la integridad de su marco. Primero Ale García rompió por el centro, aunque especialmente claro fue el mano a mano de Loren Burón, cuyo remate no encontró portería porque el argentino tapó con rapidez para dejarle sin hueco. Fueron cinco minutos especialmente angustiosos, con la amarilla a Alberto Jiménez y dos nuevos remates, del propio Ale García y de Chema Núñez. El Antequera llegaba y amenazaba seriamente el resultado inicial, aunque sin el tino necesario para que el balón fuera entre palos.

Pasa lo peor

Poco a poco, el Castellón fue llevando el encuentro al otro área, plasmado en la aproximación de Salva Ruiz, el tiro bastante desviado de Haris Medunjanin y, especialmente, el cabezazo de De Miguel, aunque lo cierto es que ambos se retiraron al vestuario de El Maulí (un estadio arquitectónicamente extraño y cuyo césped no estaba demasiado bien) con el primer 0-0 al descanso... y con la sensación de que el gol había estado más cerca de caer el lado local que del visitante.

No lo debió ver bien Schreuder, que dejó en la caseta a Alberto Jiménez y Medunjanin para promocionar el estreno de Sergio Moyita y el regreso de Jozhua Vertrouwd. Empezó a parecerse más a lo que pretendía el Castellón, con el debutante al mando de las operaciones, pero era un duelo deslavazado, demasiado descontrolado para los albinegros.

El Antequera supo esperar su momento después de los apuros. Aprovechó el despiste de Iago Indias, que se quedó anclado para romper el fuera de juego por muchos metros. Y, ahora, sí, Luismi Redondo, mejor perfilado y con más tiempo para definir que sus compañeros en el primer tiempo, batía sin remisión a Crettaz.

Perdiendo por primera vez

Situación inédita para este Castellón (no había ido por detrás en el marcador todavía), encima con apenas 20 minutos por delante para evitar el sorpresón.

Desde el punto de vista de la puesta en escena, nada cambió. El Castellón siguió con su plan y restañó la herida con una acción que, en el 80’, cimentó Salva Ruiz, construyó Moyita y culminó, en boca de gol, De Miguel.

A pesar de que se entraba en la zona Cesarini, Schreuder no daba por buen el empate. Así lo demostró con su último sustitución, Miguel Falé en lugar Iago Indias, aunque no le alcanzó para terminar de voltear el resultado de un partido que, sinceramente, esta vez no mereció ganar.

La ficha técnica del partido

Antequera: Iván Moreno; Pavón, Fomeyem, Humanes, Fermín Ruiz; Marcelo, Chema Núñez, Luismi; Loren Burón, Destiny y Ale García.

Entrenador: Javier Medina.

Cambios: Ale Marín por Destiny (m. 64), Nacho Pais por Marcelo (m. 64), Aitor Hidalgo por Ale García (m. 77), Michael por Loren Burón (m. 84) y Rubén Solano por Luismi (m. 84).

Castellón: Crettaz; Óscar Gil, Alberto Jiménez, Iago Indias; Calavera; Manu Sánchez, Suero, Medunjanin, Salva Ruiz; Raúl Sánchez y De Miguel.

Entrenador: Dick Schreuder.

Cambios: Vertrouwd por Alberto Jiménez (m. 46), Moyita por Medunjanin (m. 46), Chirino por Manu Sánchez (m. 64), Villahermosa por Suero (m. 64) y Miguel Falé por Iago Indias (m. 84).

Goles: 1-0. Min. 70: Luismi, en el mano a mano con Crettaz, a pase de Chema Núñez. 1-1. Min. 80: De Miguel, en boca de gol, tras recibir de Moyita.

Árbitro: Rodríguez Recio (madrileño).

Tarjetas: Nacho Pais y Ale Marín (Antequera); y Alberto Jiménez y Calavera (Castellón).

Estadio: El Maulí.