Dick Schreuder no quiere relajación. Más si cabe ahora que el CD Castellón, líder de líderes en Primera Federación, se ha convertido en el equipo a batir por sus rivales. Semana sí, semana también tiene ante sí una prueba de fuego que pone a prueba la resistencia de este equipo que ha comenzado la temporada a velocidad de crucero. Este domingo los albinegros tendrán un partido muy exigente en el campo del Ceuta, el Alfonso Murube (12.00 horas). Y por tal motivo el técnico neerlandés repitió en la previa de este encuentro que "no nos podemos relajar nunca".

Y de cara a este partido aún hará falta más que nunca concentración y llegar recuperados después de un periplo de viaje para llegar a la ciudad autónoma de Ceuta, donde no hay aeropuerto y donde toca llegar vía mar. El Castellón partió este viernes en avión desde Valencia a Sevilla. Desde la capitán sevillana a Algeciras vía carretera, con autobús. Luego de Algecira a Melilla vía mar: en ferri. Y el domingo a las 12.00 jugará en un campo clásico como es el Alfonso Murube.

"El viaje es duro. Ya tuvimos uno parecido (a Melilla) y la reacción de los jugadores fue positiva (se ganó 1-2). Ahora me parece un viaje más duro porque es con avión, autobús y después en ferri", comentó el técnico neerlandés del Castellón. Entre pecho y espada 963 kilómetros. Luego quedarán otros tantos para regresar a la capital de la Plana.

A por todas

"Queremos ganar, pero somos conscientes de que no será un partido fácil por el potencial que tiene el rival. Vengo repitiendo que no nos podemos relajar, toca seguir trabajando y mejorar algunos aspectos. Estamos clasificados en el primer puesto y eso significa que tenemos más presión de otros lados", apuntó el técnico del Castellón, que no dudó en agregar que "queremos mantenernos en esa posición, a la vez somos conscientes de que no nos tenemos que preocupar cuando hagamos un mal partido y nos toque encajar la primera derrota. Pero por supuesto que vamos a Ceuta a intentar sumar los tres puntos".

No se quiso desvelar cómo está la enfermería albinegra ni cómo está la situación de los jugadores que la pasada semana aún no tenían el transfer y, por lo tanto, no podían jugar frente al Real Madrid Castilla. Más o menos para esta cita el técnico Dick Schreuder dispondrá los mismos futbolistas que en la última cita, estando prácticamente descartados por lesión tanto Alberto Jiménez como un mejorado Cristian Rodríguez que está próximo a poder regresar a una convocatoria.

El Ceuta también prepara esta cita con la intención de seguir fuerte en su campo, donde se espera una magnífica entrada.