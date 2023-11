No será un domingo cualquiera, el día en que se cerrará la 12ª jornada en el grupo 2 de Primera Federación. El Castellón no solo sale bien librado del traslado del partido frente al Recreativo Granada al estadio Nuevo Los Cármenes, sino porque manteniendo la hora, las seis de la tarde, los de Dick Schreuder ya conocerán el resultado del Ibiza-Málaga (16.00 horas), que se verán las caras en Can Misses, escenario que los albinegros visitarán en la siguiente salida, dentro de dos jornadas: el 26 (al mediodía).

Se trata del duelo entre sus dos más inmediatos perseguidores, así que se admiten las especulaciones. ¿Qué es mejor, un empate entre ellos para, en el caso de vencer al filial del Granada, distanciarse en cuatro puntos de los pitiusos y en seis de los costasoleños? ¿Que gane el Ibiza, para que el Málaga quede ya a siete puntos? ¿O que lo haga éste y, así, la distancia con el cuadro insular sea de cinco puntos? Este lanzado Castellón, que apenas se ha dejado dos puntos en Antequera y tres en San Fernando, parece mirar solo a estos dos rivales, los llamados a discutirle el primer puesto y, en consecuencia, el ascenso directo. La lectura de Fausto Tienza El jugador del Ibiza habla así del triunvirato. «Estamos haciendo un año espectacular, pero hay dos equipos que también lo están haciendo: el Castellón y el Málaga». El centrocampista habló de la igualdad de la categoría: «No hay ningún Madrid o Barça». «Los equipos son todos muy parejos», recalcó.