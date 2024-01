Dick Schreuder se mostró satisfecho por la actuación del Castellón en su partido ante Osasuna, equipo de Primera ante el que plantó cara y al que obligó a llegar al minuto 108 para marcar el gol que le acabaría dando el pase a octavos de final. «Nunca estoy contento cuando se pierde. Estoy orgulloso del equipo pero esto va de ganar. Hemos empezado nerviosos, pero nos hemos calmado en el descanso y hemos mejorado», empezó diciendo el técnico del conjunto albinegro.

El preparador neerlandés del cuadro orellut prosiguió su explicación comentando que «el gol ha venido por no cerrar el medio, cuando lo habíamos hablado, pero en la primera parte ellos han estado mejores y nosotros, en la segunda, hemos tenido ocasiones como el tiro de Dani (Villahermosa), que tienes que tener suerte para que entre. Después del 0-1 hemos tenido una ocasión de Kastaneer que quién sabe lo que hubiera pasado».

Esa fue una jugada clave, igual que un posible penalti en el área del Castellón que el colegiado, Sánchez Martínez, no señaló. Y la amarilla al propio Schreuder, sobre la que reconoció que «nunca hablo de los árbitros porque tienen un trabajo difícil, pero me merecía la tarjeta amarilla porque le he dicho algo al linier y al cuarto árbitro». En líneas generales, el entrenador del Castellón se mostró «contento» por la actuación de su equipo «sobre todo en la segunda parte y en la prórroga, porque hemos mostrado nuestra filosofía ante un equipo de Primera División».

Jagoba Arrasate, sorprendido

Por su parte, Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, destacó el gran ambiente de Castalia: «Me ha sorprendido el ambiente aunque ya sabíamos dónde veníamos. La gente aplaudiendo honra al fútbol porque en el mundo del fútbol moderno es difícil de ver hoy en día. Ha sido un partido precioso».

Sobre su pase a los octavos comentó que "tengo una sensación de alivio porque hemos pasado. Sabíamos dónde veníamos, hemos respetado y analizado al Castellón. En la primera parte hemos sido superiores, pero luego hemos sufrido mucho".