Schreuder, tras la dura derrota del Castellón ante el Córdoba: "El equipo se levantará"

El técnico del Castellón, Dick Schreuder, expulsado, remitió a lo que, a su criterio, le está pasando al equipo en las últimas semanas: la falta de gol. «Ellos han aprovechado dos ocasiones y han remontado», definió.

«Es normal que el vestuario no esté contento, pero mañana es otro día y toca seguir», evaluó. «Estamos en la parte importante de la temporada y hay que estar a tope», refrendó «El equipo se levantará y volveremos a competir», comentó.

Según el neerlandés, «se están escapando puntos por pequeños detalles». «La semana pasada pudimos ir 0-3 al descanso, fallamos y lo pagamos», rescató. «Hemos tomado decisiones en las que no hemos acertado y les ha hecho crecer a ellos», indicó.

Además, Schreuder tuvo buenas palabras para Isra Suero. «Ha hecho un buen partido». Además, advirtió que «Julio [Gracia] tuvo un problema muscular, Iago [Indias] y Óscar [Gil] tampoco estaban para ser titulares», por los problemas que había insinuado el viernes. «Tenemos la plantilla que tenemos, y tenemos recambios», comentó. «Si hubiéramos ganado, la valoración del partido sería positiva», profundizó el neerlandés.

Sobre la expulsión, relató: «No sabía que no se podía hablar con los árbitros y al cuarto le dije que íbamos 1-1 al descanso, que eso tampoco estaba permitido y entonces me sacó la segunda». «No entiendo nada de esto y es lo único que quiero decir», dijo. Y añadió: «No quería que los jugadores se dirigieran al árbitro y fui al campo a sacarlos», aunque no llegó a tiempo para evitar la roja directa a Iago Indias.