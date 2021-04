El ciclo Torna a l’Espai continúa con su programación en Benicàssim con una oferta de calidad y todas las medidas de seguridad.

La actuación del guitarrista y cantante Keko Fontana cerrará el cartel de abril este viernes, presentando su nuevo trabajo musical Luna Morena. Estará acompañado por Laura Vega (baile flamenco), Víctor Peris (batería y coros), José Justo (bajo 6 cuerdas y fretless) y Raúl Estrada (piano y coro).

El público podrá disfrutar del flamenco fusión, blues y temas instrumentales en el evento (19.00), que dará paso a la decena de espectáculos para el mes de mayo en l’Espai de la Música Mestre Vila, según anunció ayer el concejal de Cultura, Javier Alonso.

La función La Ratita, de Títeres La Matallina (a partir de dos años), abrirá el nuevo ciclo este sábado, a las 12.00, que seguirá el viernes 7 con la música del reconocido grupo Bombai (19.00 horas). Xarop Teatre con Los primeros burritos hará las delicias del público a partir de 9 años, el sábado 8, mientras que el 9 de mayo está prevista la propuesta de El Yiyo & Su Troupe, suspendida el 18 de abril. Las entradas de esa ocasión serán válidas.

El rock también tendrá cabida

Splai Teatre también llegará con su Els Rockin’ Xics. Los asistentes regresarán el viernes 14 a los años de la radio, de la moda yeyé, en una función infantil, recomendada a partir de los seis años, con música, fiesta y animación.

El sábado 15 será el turno de Junior Mackenzie, que dará a conocer en directo su trabajo Now that we are dead, con Ben Wirjo (batería), Lucía Zambudio (guitarra), Pablo Barrios (teclados), Mauricio Bedoya (bajo) y Juan Fortea (guitarra y voz). El flamenco de Aloma de Balma protagonizará la cita del viernes 21, acompañada por la guitarra de Juan de Pilar, el cante de Tomás de los Cariño y la percusión de Víctor Rodríguez.

El sábado 22 habrá show de magia, con Freddy Varó y su Un pedido mágico (a partir de 5 años). También está prevista la actividad infantil de títeres El panadero y el diablo, de La Matatena (viernes 28) y dentro de la primera muestra de Teatro Amateur de Benicàssim, la compañía En Construcción interpretará Siete gritos en el mar (sábado 29). Las entradas (gratuitas) se pueden conseguir tres días antes de cada actuación en el Espai.