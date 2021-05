El candidato a presidir el Partido Popular de la Comunitat, Carlos Mazón, considera que tanto el Gobierno estatal como el de la Generalitat valenciana están provocando con «su inacción», por lo que respecta a la protección del litoral sur de la provincia de Castellón, una total «desafección y abandono de los propietarios históricos» de viviendas de primera línea de playa en municipios como Nules, en donde esta mañana ha podido conversar con representantes de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen.

Desde la entidad le han trasladado su preocupación no solo por los escasos avances en los proyectos para frenar la regresión que sufren las playas, sino también por la reciente postura del Ministerio de Transición Ecológica que defiende el derribo de las viviendas de Torre la Sal, en Cabanes, por el cumplimiento estricto de la ley, lo que supone para los afectados de Nules la reactivación de la amenaza explícita sobre les casetes de primera fila de este municipio.

Mazón ha estado en Nules, así como en Vila-real, con motivo de la visita que ha organizado a la provincia para encontrarse con representantes populares de diferentes municipios, dentro de su campaña previa al congreso regional para alzarse con la presidencia del partido. Según ha afirmado, «tenía mucho interés por conocer de primera mano» la problemática de la costa sur provincial y más concretamente la de Nules, donde ha esgrimido que los vecinos «como mínimo merecen una respuesta, pero también una inversión para que haya una protección adecuada».

A su modo de ver, aunque ni la Generalitat valenciana ni la Diputación de Castellón tienen competencias en Costas, «la parte reivindicativa es fundamental» y no se está ejerciendo. Mazón ha incidido en que el gobierno autonómico «sí que puede instar un cambio o una modificación de la ley para proteger circunstancias tan concretas como estas, donde no estamos hablando de especulación ni agresión urbanística». Tras su conversación con los propietarios nulenses ha señalado que «se trata de derechos adquiridos históricos e incluso tradicionales que tienen mucho que ver con una manera de vida muy mediterráneo y es un caso excepcional, muy especial».

Ante las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica defendiendo el derribo en Torre la Sal, Mazón considera que el Consell debería «no hacer a lo que estamos acostumbrados, bajar los brazos cuando sus compañeros desde Madrid agreden a la Comunitat Valenciana con tantos y tantos temas» y ha insistido en que «sería perfectamente competente, si muestra algún tipo de interés, que hasta la fecha no lo ha hecho, de iniciar una solicitud de cambio de la ley».

Y en cuanto a la Diputación, ha hecho referencia a su experiencia al frente de la de Alicante al defender que «nos hemos encargado de redactar proyectos para colaborar y ponerlos en marcha» y ha esgrimido que si las administraciones más próximos «no entendemos de capacidades de reacción tampoco valdremos para mucho».

Papel de Castellón en su proyecto

Carlos Mazón está haciendo ya campaña para lograr que el congreso del PPCV ratifique su elección como presidente regional y en ese proyecto, según resalta, «es imposible que Castellón no tenga la influencia que se merece», entre otras razones porque la provincia «vuelve a tener una enorme suerte con Marta Barrachina» que, como ha definido «tiene suficiente fuerza para influir y ejercer liderazgo».

«No se entiende cómo la carretera de la Cerámica, la CV-10, no se está ejecutando» Carlos Mazón - Candidato a presidir el PPCV

El candidato afirma que cuando su ejecutiva esté conformada «se darán cuenta del peso de Castellón, que ya garantizo que será importante». En ese contexto, avanza que defenderá inversiones estratégicas para la provincia como la ejecución de proyecto como «la carretera de la Cerámica, la CV-10, que no se entiende cómo no se está ejecutando» porque este retraso supone que «hay inversiones que están dejando de venir por no apostar por esta infraestructura».