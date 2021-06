El área de Fiestas del Ayuntamiento de Moncofa está ultimando la programación de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, que arrancarán el 9 de julio con la presentación de la reina. Esa noche la actual reina Clara Diago, que ostentará el cargo dos años, le impondrá la banda y corona a la joven Ester Julia Canós, que estará acompañada por las damas infantiles, Marta Rius Fabregat y Mar Fabregat Martínez. Este acto contará como mantenedor a José Salvador Murgui Soriano, persona que lleva muchos años vinculada a Moncofa. La futura reina de las fiestas patronales, Ester Juliá, ha recordado que “fui elegida en febrero de 2020 pero debido a la pandemia, pero por suerte y después de meses muy duros, este año podré representar a todo mi pueblo”.

María Teresa Alemany, concejala de fiestas, ha manifestado que “este año vamos a elaborar una programación de actos, siempre ligada a poder controlar el aforo, por ese motivo no podremos celebrar actos taurinos, ni el desembarco de la patrona. Aún así contaremos con un programa de fiestas que no será el deseado, pero al menos los vecinos y visitantes no estarán dos años sin fiestas”.

Por encima de todo, la salud

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha añadido que “viviremos una semana de fiestas diferente en comparación al año anterior que hubo, ni al anterior que se celebraron de manera normal. Pero hoy en día nos toca vivir esta situación y por encima de todo está la salud de todos los vecinos y visitantes”.