La concejalía de Turismo y Playas de Peñíscola ha hecho una apuesta muy significativa en la mejora de los arenales urbanos de la localidad. Tanto en Playa Norte como en Playa Sur se suman mejoras en accesibilidad con más rampas, la renovación de duchas, la mejora y ampliación de la señalización y cartelería, así como en la mejora del mantenimiento de los aseos públicos.

En total, más de 150.000€ de inversiones, "ahora estamos trabajando en la puesta a punto para la temporada de baño, pero las mejoras van a continuar a lo largo de todo el ejercicio, cuidamos de nuestras playas los 365 días del año" ha explicado la responsable del área, Raquel París, recordando mejoras previstas en Playa Sur pendientes de autorización por parte de las administraciones superiores, como por ejemplo, la obra de mejora de la canalización de la desembocadura del Ullal.

A las inversiones de este año se suman los gastos derivados de la puesta en marcha de los informadores en playas, que ascenderán a más de 100.000€. Además, los servicios de salvamento y socorrismo junto a la limpieza de las playas, hacen ascender el gasto municipal en el mantenimiento del litoral hasta rozar el millón de euros.

En estos días se están realizando los trabajos de colocación de los 5 puestos de socorrimo y torres de vigilancia, así como las revisiones de los aseos públicos en playas.

Los trabajos del Ministerio en la arena, con el traslado de arena de dragado de la Playa Sur a la Playa Norte, han retrasado la posibilidad de colocación de duchas y pasarelas por parte del Ayuntamiento, pues los camiones debían poder circular hasta hoy mismo por el arenal para trasladar y distribuir la arena en zonas afectadas por los temporales marítimos.

El Ayuntamiento solicita a Gobierno y Generalitat que se impliquen

"Solicitamos diligencia al Ministerio tras sus retrasos en la reposición de arena, para poder extender las pasarelas ya esta semana y ubicar la totalidad de las duchas; asimismo solicitamos a la Generalitat que ponga en marcha el servicio de lavapiés, de su competencia; debemos colaborar todos e implicarnos todos del mismo modo para garantizar que los servicios estén en marcha para la temporada de baño" ha manifestado Raquel París, "a los usuarios de nuestras playas no les importa de quien es competencia cada servicio, si no hay lavapiés su queja llega directamente al hotelero o restaurador local, no a la Generalitat, que es competente de este servicio; así que debemos trabajar todas las administraciones de la mano para garantizar todos los servicios" ha valorado la concejala, confiando en que "todos arrimarán el hombro" para compensar retrasos antes de que finalice la primera quincena de este mes.