El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, y la concejala de Fiestas, Paula Cerdà, presentaron ayer en el salón de plenos la programación de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2021. Un total de cinco serán los escenarios que protagonizarán unas fiestas que tradicionalmente dan la bienvenida al verano y son las primeras que se celebran en la comarca. La carpa de fiestas (con capacidad para 600 espectadores), que estará ubicada en el puerto, la carpa de la Mediterrània (300 espectadores), ubicada en la avenida de Fora Forat, la carpa de la avenida del Atlántico (300 espectadores), el Vinaròs Arena (500 espectadores) y el auditorio municipal (103 espectadores).

Cerdà recordó que las fiestas de este año no serán aun las de siempre, al estar marcadas por la normativa sanitaria a cumplir, y es por ello que la programación no será la habitual. No habrá verbenas, ni la entrega del Alè Vinarossenc y tampoco la traca nocturna, entre otros actos que se caen del programa más tradicional.

El inicio de la Fira i Festes será el día 19 de junio, con la proclamación de las 21 damas y cavallers de la corte de honor, presidida por la reina Jennifer Polo Diego, de la Sociedad de Caza San Sebastián y Alexandru Mihai como rey infantil, en representación del colegio de la Misericordia. La presentadora de este acto de proclamación será Neus Bordes y la pregonera de las fiestas, Jessica González.

El 21, la cena de gala

El día 21 de junio se celebra la cena de gala, que este año no podrá hacerse en la carpa de fiestas para poder cumplir con las medidas sanitarias y se hará en el Club Náutico. Tampoco este año la cena estará servida por la Asociación de Hostelería como es costumbre, aunque los postres sí estarán realizados por el Gremio de Pasteleros de la localidad. La noche del martes 22 se celebrará el homenaje a las reinas y damas en su 25 y 50 aniversario. El día 23 de junio se recibirá la flama del Canigó y el día 24 el carnaval de Vinaròs estará presente en las fiestas con la imposición de corbatines y la entrega del Carnestoltes d’Or a Anna Castán.

El 25 de junio la Policía Local celebrará una jornada de puertas abiertas con diversas actividades infantiles con el título “Yo vencí la Covid-19”. El 29 de junio las fiestas concluirán con un castillo de fuegos artificiales.

En cuanto a las actuaciones, en el escenario “Bandarres” de la carpa de la Mediterrània, actuarán varios grupos locales y comarcales a partir de las 22.00 horas y habrá actuaciones en directo en la carpa de fiestas del puerto, entre la que destaca la de Kiko Veneno el domingo 27 de junio, y también en el escenario del Vinaròs Arena.

Por otro lado, para dar protagonismo al público infantil, la carpa de la Mediterrània acogerá el escenario “Festetes” con actividades a partir de las 18.00 horas.

El alcalde, Guillem Alsina, destacó que “es un día importante por el hecho de poder anunciar las fiestas, y agradezco la labor de la concejala por haber preparado una programación que no es nada fácil debido a las restricciones que hay que cumplir, a los familiares de las damas y cavallers y a la comisión de fiestas por volcarse para que todo salga conforme a lo previsto”.

En cuanto al dispositivo de seguridad, esta semana está prevista la junta para concretarla, aunque Alsina avanzó que “ya está totalmente planificada y acordada, con un refuerzo de patrullas a pie”.

Control de aforos

En todos los actos celebrados en los diferentes escenarios habrá un estricto control de aforo y siguiendo los protocolos establecidos. Las entradas hay que recogerlas antes en la planta baja del Ayuntamiento, habrá control de temperatura, lavado con gel hidroalcohólico y se garantiza la distancia al celebrarse los espectáculos con público sentado.

En el Real de la Feria, las atracciones estarán acotadas con vallas, el recinto cerrado y también habrá controles en cada atracción y la seguridad privada velará para evitar aglomeraciones o situaciones indeseadas.

Como novedad, este año la música será la misma para todas las atracciones, con un hilo musical para evitar que se haga tanto ruido como en anteriores ediciones en este entorno. “Hemos trabajado todos para hacer una programación atractiva dentro de la normativa a seguir en unas fiestas que esperamos que sean la transición hacia la normalidad de las del próximo año”, concluyó Alsina.