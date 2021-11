Vila-real insta a frenar la divulgación por redes de imágenes íntimas

Los sentimientos hacia los demás y, de manera especial, los relativos al amor y el afecto no entiende de amenazas veladas o no. Se quiere o no se quiere. Y así lo entienden los más de 100 estudiantes de ambos sexos que han participado en la primera edición del certamen Igualtat i Acció de Vila-real, que arrancó en marzo de la mano de la Concejalía entonces encabezada por la edila Rosario Royo y que ahora lidera su compañera de filas Silvia Gómez.