Anna Fibla, la líder y portavoz de TSV y ya exconcejala de Cultura y Patrimonio (fue cesada el miércoles por el alcalde por el tema del regalo del amigo invisible), no pudo estar presente por el fallecimiento de un familiar en la convocatoria en la que su partido comunicó públicamente que pasaba a la oposición, y tampoco asistió al pleno extraordinario de reprobación a la actitud de Chaler y Alsina que se celebró por la tarde. Este viernes ha comparecido, visiblemente afectada, para dar su versión de los hechos.

Fibla ha explicado las tres semanas de negociación con los socialistas para intentar solucionar la crisis de gobierno. Tras el regalo de Chaler, ha asegurado que habló "en repetidas ocasiones de manera privada" con el alcalde, Guillem Alsina, para pedirle el cese de Chaler. "La misma tarde de los hechos, solo acabar de hacernos los regalos del amigo invisible (el 21 de diciembre), ya hablé con el alcalde para decirle que Chaler tenía que dejar de ser concejal. Su respuesta fue que no lo cesaría. Ante su negativa, nos reunimos en asamblea de partido, y decidimos por mayoría hacer público el regalo que me hizo Chaler, nos vimos en la necesidad de hacer público este hecho y pedir su dimisión", ha dicho.

Amenaza de expulsión

"El alcalde me dijo que si hacíamos público el regalo de Chaler, me expulsaría del equipo de gobierno" Anna Fibla - Portavoz de TSV

Fibla ha ratificado que "antes de esta rueda de prensa, convocada a las 12.00 horas, acudí personalmente al ayuntamiento para comunicarle personalmente al alcalde lo que íbamos a decir. Su respuesta fue muy clara: que si hacíamos público el regalo de Chaler, me expulsaría del gobierno”.

Negociaciones

"Acordamos que Chaler dimitiría y nosotros leeríamos un comunicado dejando clara nuestra voluntad de seguir en el equipo de gobierno, pero a las pocas horas el alcalde se retractó porque la ejecutiva del PSPV de Vinaròs no había aprobado este acuerdo" Anna Fibla - Portavoz de TSV

Después de la rueda de prensa empezaron unas negociaciones "muy difíciles” con el PSPV entre las ejecutivas. Tras dos semanas sin solución, aseguró que se hizo una reunión en el despacho de alcaldía entre el primer edil, Guillem Alsina; el primer teniente de alcalde, Marc Albella; la portavoz de Compromís, Paula Cerdà; el edil de TSV Hugo Romero y la propia Anna Fibla. "En esta reunión se alcanzó un acuerdo: Chaler dimitiría de su cargo y nosotros leeríamos un comunicado dejando clara nuestra voluntad de seguir gobernando con los socialistas. Pero a las pocas horas de llegar a este pacto, el señor Alsina se retractó. En sus palabras, porque la ejecutiva del partido socialista de Vinaròs no había aprobado este acuerdo", ha detallado Fibla.

Ultimátum del PSPV

"Para mantenernos en el gobierno, tenía que leer yo en persona públicamente un documento en el que nos obligaban a criticar a nuestra diputada Marisa Saavedra y desmentir lo que dije en rueda de prensa para blanquear la figura de Alsina" Anna Fibla - Portavoz de TSV

Aun así, ambos partidos siguieron negociando, "pero el PSPV no estuvo por la labor de alcanzar una solución”. Según la versión de Fibla, "el último día de las negociaciones y a última hora nos hicieron llegar un ultimátum: para mantenernos en el gobierno tenía que leer yo en persona públicamente un documento en el que nos obligaban a criticar a nuestra diputada Maria Saavedra y desmentir lo que dije en la rueda de prensa para blanquear la figura de Alsina". TSV no aceptó y el resto fue una concatenación de dimisiones (la de Chaler), ceses (la de Fibla) y ruptura definitiva del equipo de gobierno (TSV anunció que se iba a la oposición).

Fibla también explicó que, tras la dimisión de Chaler y "unos minutos antes" de la comparecencia del alcalde, "Alsina me envió un whatsapp avisándome de que iba a cesarme”.

“Lamentamos profundamente que este haya sido el desenlace final del pacto en Vinaròs, pero no podíamos continuar consintiendo las continuas faltas de respeto a nuestro partido por parte de Alsina y especialmente de Albella. Han sido ellos los que han roto el pacto y los que nos han echado. Se ha visto cómo el posicionamiento que marcábamos desde un inicio exigiendo la dimisión de Chaler era acertada y la exigible para un representante público. Si el alcalde lo hubiera echado desde un primer momento, no se hubiera llegado a la ruptura del pacto. Hemos trabajado mucho para propiciar una solución que tan solo pasaba por apartar al concejal que con su comportamiento inasumible provocó la crisis”, ha señalado.

Balance de gobierno

"Hacemos un balance positivo del trabajo de TSV-Podem en el equipo de gobierno en todas nuestras áreas y en proyectos de la ciudad tan importantes como EDUSI, Edificant, PMUS, cotxera de Batet, Jaume I, IES Vilpalana entre otros. A partir de ahora seguiremos trabajando desde la oposición por el bien de la ciudad de Vinaròs, y si en un futuro hay momentos y situaciones para el entendimiento queremos, esperamos y reivindicaremos que los socios de gobierno minoritarios merezcan el mismo respeto que los mayoritarios", ha continuado Fibla en rueda de prensa.

Descarta apoyar una posible moción de censura

"Nosotros somos un partido de izquierdas y, por tanto, no veríamos viable apoyar al PP en una moción de censura si fuera el caso" Anna Fibla - Portavoz de TSV

Como ya avanzara este jueves a Mediterráneo el propio secretario de Organización de Podem, Carles Fons, Fibla también ha descartado un posible apoyo a la presentación de una moción de censura. "No creo que se vaya a presentar una moción de censura, y nosotros somos un partido de izquierdas y por tanto no veríamos viable apoyarla si fuera el caso", ha indicado. Fibla también descartó “al cien por cien” un posible apoyo al PP en este sentido. Sobre la posibilidad de volver a gobernar con el PSPV si las relaciones mejoraran en un futuro dijo que "en este momento no nos planteamos esta tesitura, estamos en momentos complicados y no lo contemplamos".

Fibla ha querido dar las gracias a los dos concejales de TSV Hugo Romero y Cecilia Pastor “por su apoyo en estos días tan difíciles y a la ejecutiva local por su gran trabajo”. También ha agradecido el apoyo de la diputada nacional, Marisa Saavedra, y de la coordinadora autonómica, Pilar Lima, y toda la ejecutiva de Podem "que nos acompañó y colaboró en todo el proceso".