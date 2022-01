Crisis en Benicarló: El concejal Román Sánchez acusa a la alcaldesa de «mentir» y no descarta dejar el cargo

Aunque durante las últimas semanas el foco mediático ha estado centrado a nivel político en Vinaròs, en la localidad vecina ha estallado un conflicto interno que ha generado también una crisis en el Ayuntamiento de Benicarló, después de que la alcaldesa, Xaro Miralles, haya cesado de sus funciones al ya exconcejal de Urbanismo, Román Sánchez, a través de un decreto que firmó el viernes. A raíz de esta destitución, el edil, que puntualiza que ahora mismo «no es concejal de nada al ser un impasse extraño», anuncia a Mediterráneo que no descarta dimitir.

Para zanjar posibles dudas, Miralles compareció este lunes ante los medios para dar a conocer esta remodelación del equipo de gobierno, en la que confirmó el cese de Sánchez al frente de Urbanismo y que ella asumirá ahora esa cartera, que ya ostentó durante la anterior legislatura, del 2015 al 2019. «Es una concejalía que conozco perfectamente y en la que trabajamos muchísimo durante esos cuatro años, sobre todo, en el Plan General», explicó.

Entre las causas de esta decisión, la alcaldesa esgrimió la falta de avances en el PGOU. «No se han convocado las comisiones de seguimiento y estamos pendientes de varios informes, por lo que en este año y medio que queda de mandato me gustaría darle un buen impulso», justificó ayer.

Tres motivos

"Lo único que cambia es que Urbanismo pasa a ser mi responsabilidad. Una remodelación una acción común en las administraciones para que todo funcione mejor o lograr unos objetivos que hay que alcanzar en un tiempo determinado" Xaro Miralles - Alcaldesa de Benicarló

Junto al asunto del Plan General, la alcaldesa enumeró otros motivos por los que ha decidido asumir las riendas de Urbanismo. «El segundo es el Edificant, porque somos uno de los municipios con más atrasos; y el tercer gran tema son los proyectos de la Edusi, que acaba a finales de 2023», detalló, y adujo que estos tres frentes son «temas urgentes y responsabilidad de alcaldía».

Durante su intervención, Miralles quiso dejar claro que Sánchez no va a dejar su cargo como concejal, ya que mantiene la cartera de Promoción Económica y Desarrollo Local, «una área en la que tan buena labor ha hecho a lo largo de estos siete años», alabó. Así, con esta remodelación, «lo único que cambia» es que el área de Urbanismo pasa a ser su «responsabilidad, una acción muy común en las administraciones que se realiza para que todo funcione mejor o para conseguir unos objetivos que hay que alcanzar en un tiempo determinado», concluyó Miralles.

"No tiene sentido"

"Lo que ha dicho la alcaldesa en rueda de prensa no es verdad. El decreto me quita todas mis competencias, no solo la de Urbanismo" Román Sánchez - Concejal de Benicarló

El que difiere de esa visión de los hechos es el otro protagonista de esta historia, el ya exedil de Urbanismo, Román Sánchez, quien asegura que «todo lo que dijo la alcaldesa en rueda de prensa no es verdad», ya que no se ajusta a lo que marca el decreto que ella mismo firmó. «Ese decreto me quita a mí todas mis competencias, no solo Urbanismo, por lo que no es verdad que sigo como concejal de Promoción Económica y Desarrollo Local», apunta a este diario Sánchez, quien dice que «ya se veía venir» que Miralles querría volver a llevar Urbanismo, un reajuste que le transmitió personalmente el martes de la semana pasada.

«En la rueda de prensa explica que quiere dar un impulso a esta área, vale, pero dice que soy una maravilla en Promoción Económica, por lo que no se entiende que me retire estas delegaciones para volvérmelas a ofrecer. Eso no lo ha contado, no tiene sentido», indica.

"Todos los escenarios son posibles. Si no encuentro las condiciones necesarias para llevar a cabo mi trabajo, no sé qué hago aquí" Román Sánchez - Concejal de Benicarló

Ante estos hechos, Sánchez, que ahora mismo no gestiona ninguna concejalía (de hecho, no podrá firmar contratos, su labor estará bajo supervisión de la alcaldesa y se queda fuera de la junta de gobierno al dejar de ser teniente de alcalde), no descarta presentar su dimisión. «Todos los escenarios son posibles. Si no encuentro las condiciones necesarias para llevar a cabo mi trabajo, no sé qué hago aquí», cuenta.

Por ello, el edil tiene ahora por delante «dos días de consulta y reflexión», ya que dispone hasta este miércoles para aceptar lo que marca el decreto, es decir, decidir si continúa o no al frente del área de Promoción Económica.

"No es un ajuste de cuentas"

Pese a sus discrepancias a la hora de apoyar al candidato en las primarias socialistas (Sánchez iba con Ernest Blanch y Miralles arropaba a Samuel Falomir, que a la postre fue el ganador), el concejal asegura que «no es un ajuste de cuentas», ya que «no tiene nada que ver con eso». No obstante, como ya apuntaba ayer este periódico, sí deja caer que se debe a una serie de «desencuentros» a nivel interno con la alcaldesa. Aunque no quiso entrar demasiado a fondo, Sánchez indicó que el conflicto «afecta a compañeros» y ha acabado generando «una situación desagradable».