Román Sánchez seguirá como concejal en Benicarló tras la crisis en el equipo de gobierno, pero no avisa al partido

Tras varios días deshojando la margarita, el exconcejal de Urbanismo de Benicarló, Román Sánchez, cuyo cese impuesto por la alcaldesa, Xaro Miralles, ha provocado una crisis en el seno del equipo de gobierno socialista (que gestiona con mayoría absoluta), anunció a última hora de este miércoles a Mediterráneo que seguirá como edil y no dimitirá, una opción que él mismo reconoció que existía.

Es una decisión de la que no ha informado al partido («no ha habido ninguna comunicación de ningún tipo», recalcó), puesto que es «una aceptación tácita» de lo que marcaba el decreto que firmó el pasado viernes la primera edila. «Si pasados tres días hábiles no decía nada en contra, se daba a entender que yo seguía con las delegaciones que me asignaban en el texto (Promoción Económica y Desarrollo Local), por lo que, como no he dicho nada, continúo», desgranó.

Niega posibles presiones

"Si pasados tres días hábiles no decía nada en contra, se daba a entender que yo seguía con las delegaciones que me asignaban en el decreto, por lo que, como no he dicho nada, continúo" Román Sánchez - Concejal de Benicarló

Al seguir únicamente los tiempos que establecía ese decreto, Sánchez considera que no era necesario avisar ni a la alcaldesa ni a la ejecutiva local del PSPV y, aunque sus palabras hayan podido levantar ampollas entre sus compañeros de gobierno, niega tajantemente haber recibido presiones para que abandonara el cargo.

Sánchez subrayó que los mensajes de «apoyo y ánimo» que ha recibido durante los últimos días han sido claves para animarle a seguir. «Los comentarios de la gente me han hecho ver que tienen confianza en mí y que he hecho un buen trabajo hasta ahora, por lo que tengo la ilusión para continuar y avanzar en los proyectos que veníamos impulsando», dijo, y espera «volver a la normalidad» tras estos días de revuelo político.

Tres escenarios

Su hermetismo hasta última hora de ayer, unido a que la alcaldesa no quiso hacer declaraciones sobre este asunto, hizo que se plantearan tres grandes escenarios posibles:

El primero, el que acabó pasando, a la espera de conocer la reacción del partido, es que Sánchez decidiera continuar, pese a verse despojado de Urbanismo. Otro es que hubiera dimitido y renunciado a su acta de concejal, lo que provocaría que entrase el siguiente en la lista del PSPV y los socialistas pudiesen seguir gobernando plácidamente con su mayoría absoluta de 11 ediles. El otro hipotético escenario hubiera sido el más temido por el gobierno socialista: que Sánchez pasase al grupo de no adscritos y plantase guerra. De hecho, el edil ya adelantó que, aunque no hubiese aceptado las condiciones, «seguiría siendo concejal pese a no tener delegaciones y continuaría yendo a los plenos», tal como hará hoy.

Desde la ejecutiva local del PSPV tampoco quisieron hablar, si bien el martes por la tarde hubo una reunión en la que es más que probable que abordaran este tema.

Este jueves, pleno

Aunque uno de los puntos del día más destacados del pleno de este jueves es la cesión de una parcela de 3.400 m² para construir un ecoparque, la crisis a raíz del cese de este edil seguro que acaparará buena parte de la sesión en los ruegos y preguntas. «No es plato de buen gusto ser el protagonista durante días de la actualidad política», confesó Sánchez.

El ecoparque, de cuya construcción y gestión se encargará el Consorcio de Residuos, estará ubicado en el camino d'en Cobert, en la partida Collet, en una parcela que limita con la rambla de Cervera.

Una vez finalizada su construcción, los terrenos donde se ubica el ecoparque actualmente (en el camino de Sant Mateu) quedarán libres y permitirán ampliar las instalaciones del campo municipal de fútbol Àngel 'Pichi' Alonso y destinarlas a equipamientos para el fútbol base.