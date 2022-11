Un pueblo del Castellón vaciado gana 63 habitantes en solo un año: no crecía desde hace una década

A falta aún de mes y medio para acabar el ejercicio, hay un pueblo de Castellón que despedirá este 2022 con cifras demográficas históricas. Vistabella ha ganado 63 nuevos habitantes solo durante este año, lo que le permitirá empezar el siguiente superando la barrera de los 400.

Así lo expuso el alcalde, Jordi Alcon (Compromís), en una entrevista en La Panderola, en la televisión de este periódico, Medi TV, en la que adelantó este considerable repunte de vecinos, del que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará constancia a partir del 1 de enero. El municipio tiene actualmente 337 empadronados, por lo que será un incremento del censo de casi un 20% e igualarán los registros del 2013, último año en el que sobrepasaron los 400.

Vistabella rompe así de forma brusca con una tendencia hacia abajo en el número de censados tan generalizada entre la mayoría de municipios pequeños, sobre todo del interior, donde la despoblación causa estragos y provoca la pérdida de cada vez más servicios. Este caso es una de las pocas excepciones que se escapan del acentuado éxodo rural en el interior de Castellón, con Viver, Sant Jordi, Culla o Cervera, entre otras, como localidades que están en alza y también ganaron habitantes en el último balance oficial.

Motivos

Entre las razones que puedan explicar este crecimiento de Vistabella, el alcalde tiene claro que uno de los motivos principales es «la notable mejora de los servicios públicos». «Un edil que no puede dedicarse plenamente a un pueblo pequeño impide avanzar a la localidad, Vistabella ha logrado más inversiones que nunca en los últimos años», destaca, por lo que recalca que está entregado «100% al Ayuntamiento». Un compromiso que, a su juicio, reivindica la «dignificación política de los pueblos».

Esta fue la respuesta que dio Alcon al ser preguntado por su polémico aumento de sueldo, ya que en agosto hasta medios de escala nacional se hicieron eco de que el alcalde había quintuplicado su salario al pasar de pasar de ganar poco más de 6.000 euros anuales brutos a los 32.000 euros. «Simplemente tengo un sueldo que considero digno. De hecho, cobro menos de lo que cobraba antes entre mi empresa privada y mi asignación. Los alcaldes de municipios pequeños nos dedicamos 24 horas al día, no tenemos asesores. Yo me debo a mi pueblo y me tuve que dejar mi trabajo y mi carrera por esta plena dedicación», añadió.

Cambio de comarca

Además de volver a las cuatro centenas en el padrón municipal, Vistabella del Maestrat por fin hará honor a su apellido en el 2023 y cambiará de comarca para pasar a formar parte de l’Alt Maestrat, al igual que otros tres municipios (Atzeneta, Benafigos y la Serratella). En el caso de Vistabella, llevaba adscrita desde 1987 en l’Alcalatén. «Era una injusticia histórica que se ha corregido. Nos colocaron en esa comarca sin ningún tipo de justificación histórica ni tradicional ni nada y ahora por fin el Institut Cartogràfic Valencià nos ha concedido ese cambio», desgranó Alcon, que asume que la Administración va lenta, «pero 35 años son muchos años».

Eso sí, los motivos por los que esta vez sí les han hecho caso los desconoce. «Desde el Ayuntamiento hemos solicitado el cambio de comarca en reiteradas ocasiones. La última solicitud que presentamos, que fue en septiembre, fue un copia y pega de la anterior y esta vez sí la aceptaron. Al igual que no nos dieron ninguna razón de por qué en su día nos colocaron en l'Alcalatén, ahora tampoco nos explicado ningún motivo de por qué han cedido a esta reivindicación. Supongo que por fin están empezando a mover los mecanismos necesarios para dar a territorio valenciano el sentido que necesita», concluyó.