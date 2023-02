Ya quedan solo horas para saber si las quinielas que apuntan a las películas más nominadas harán pleno en los Premios Goya 2023, aunque la complejidad de este año con tantos indicios y tantas favoritas mantendrán la intriga hasta el último momento. A las 17 nominaciones para "As bestas" siguen las 16 de "Modelo 77", y las once de "Alcarràs" y "Cinco lobitos" tras las cuales las más nominadas son "Cerdita" y "Los renglones torcidos de Dios", que optan a seis estatuillas cada una.

En esta edición la provincia de Castellón no estará representada, pese a la conusión generada en torno a la candidatura presentada por la productora de ‘Agua’, que probó suerte con Maite Gil. La actriz de Onda figuraba en una lista de candidatas junto a otras 165 aspirantes, pero la Academia de Cine no tuvo a bien contemplar esta actuación como merecedora de nominación pese a que algún partido político como el PSPV de Onda entendió que sí figuraba entre los aspirantes. “No ens podíem anar a dormir sense contar-vos que estem molt contents per la nominació de l'actriu d'Onda, Maite Gil, candidata als Premis Goya com a millor "actriz de reparto" per la pel•lícula ‘AGUA’”, aseguraban desde esta formación.

Lo cierto es que las candidatas a mejor actriz de reparto en esta edición de los Goya son Marie Colomb por ‘As bestas’, Carmen Machi por ‘Cerdita’, Susi Sánchez por ‘Cinco lobitos’, Penélope Cruz por ‘En los márgenes’ y Ángela Cervantes por ‘La Maternal’. A buen seguro la intérprete castellonense, que cuenta con una dilatada y exitosa carrera tanto en el teatro como en el cine o la televisión, donde ha participado en series como ‘Acacias 38’, ‘Aída’ o ‘Cuéntame cómo pasó’, merecía estar entre las seleccionadas, pero tendrá que esperar a otra edición para optar al galardón.

Los nominados de la Comunitat

Sin representantes de Castellón, los nominados valencianos a los Premios Goya 2023 acudieron a un encuentro con la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, tras participar en un encuentro con ellos previo a la gala d este sábado en Sevilla. Los profesionales y las producciones con participación valenciana han obtenido ocho nominaciones en esta edición de los Goya, entre las que figura la oriolana Elena López Riera a la mejor dirección novel por 'El agua', un film con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura (IVC).

En el acto han participado la productora Maria Zamora (Elàstica Studio) como representante de 'Alcarràs', nominada a mejor película; el cineasta de San Vicente del Raspeig Adán Aliaga y el productor alicantino Miguel Molina (Jaibo Films), aspirantes a mejor corto documental por 'La gàbia'; y el productor ilicitano Carlos Guerrero (39 Escalones Films) en nombre de 'La entrega', nominado a mejor cortometraje de ficción.

La actriz Luna Pamies, nominada a mejor actriz revelación por 'El agua', y que ya obtuvo el galardón a actriz protagonista en la edición pasada de los Premios Berlanga, y la estilista de Benidorm Cristina Rodríguez, nominada a mejor diseño de vestuario por 'Malnazidos', han sido otros asistentes. En estos Premios Goya 2023 la oriolana Elena López Riera opta a mejor dirección novel por 'El agua', un largometraje con ayudas a la producción del IVC que obtuvo dos premios Berlanga en 2022: a mejor actriz (Luna Pamies) y a mejor actor de reparto (Pascual Valero).

A mejor actriz de reparto aspira la valenciana Susi Sánchez, por su trabajo en la película 'Cinco lobitos', y al mejor maquillaje y peluquería aspira Sarai Rodríguez, del Puerto de Sagunto, por 'La piedad'.