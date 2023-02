Vinarocenses y visitantes han disfrutado este domingo del segundo gran desfile del Carnaval de Vinaròs 2023, cuya temática principal es “África”, y que toca este lunes a su fin después de más de dos semanas de celebración con el entierro de la sardina y el juicio a su Majestad Carnestoltes.

Las 31 comparsas han vuelto a dar un gran espectáculo, como ya lo hicieran el sábado ante un público entregado, aunque con menor asistencia tanto de público como de comparseros, como suele ser habitual en el segundo desfile, al ser laborable el lunes.

Unos 5.000 comparseros con sus respectivas reinas y reyes, y unos 60 artilugios móviles, han tomado de nuevo las calles de la capital del Baix Maestrat en una tarde noche con un tiempo espléndido, como en todos los días grandes de esta edición de la fiesta.

Cuidadas coreografías

Las comparsas que priorizan las cuidadas coreografías como Locura, Esmuvi y la debutante Gent en dansa...i avant, han acaparado la atención del público asistente. También aquellas más numerosas con predominio de la juventud que ocupan un gran espacio y destacan por la alegría de sus integrantes, como Tot a orri, No en volem cap, Ja Hi Som o Tot dins d’un got.

El desfile ha comenzado, al igual que el sábado a las 18.30 horas por el mismo recorrido. Un recorrido que este año transcurría, como en la pasada edición, por calles más anchas (aunque ampliado para dar cabida al récord de comparseros que participaban) con el objetivo de que fuera más rápido y no hubiera problemas de evacuaciones en caso necesario.

De nuevo las comparsas se han esmerado especialmente en sus coreografías en el sambódromo con iluminación especial y gradas para el público ubicado en la confluencia de las avenidas Libertad y Pablo Ruiz Picasso.

Actos para este lunes

La 41 edición del Carnaval de Vinaròs concluye este lunes por la tarde con el velatorio y el entierro de la sardina. Tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en los jardines del convento de Sant Francesc. A las 19 horas está previsto el juicio final a Su Majestad Carnestoltes con el espectáculo de la compañía Masters Ballet y posteriormente se partirá en pasacalle hasta la playa del Fortí, donde tendrá lugar el entierro de la sardina y la cremà de Su Majestad Carnestoltes a cargo de la bailarina Ester Miralles.