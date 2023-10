Nueva polémica relacionada con libros juveniles con temática LGTBI. El portavoz de Vox en Vinaròs, Josué Brito, ha asegurado haber recibido quejas de familias que han mostrado su desacuerdo con que sus hijos de 13 y 14 años tengan que leer en la ESO el libro El triángulo rosa.

Brito señaló que “una buena cantidad de padres se han puesto en contacto con nosotros para exponer sus quejas en cierto contenido que da este libro. Denuncian que no es el adecuado para alumnos de 13 y 14 años. Les molesta y rechazan el alto contenido sexual y la enseñanza de unos valores que no son los que sus padres les inculcan, además de que sus hijos tienen que examinarse para saber si han entendido el mensaje que se les quiere dar. También tenemos constancia de que hay adolescentes que no están de acuerdo con la temática de este libro”.

Vox ha pedido que el Ayuntamiento de Vinaròs “inste a los profesores de los institutos de la localidad a que cuando se planifique el sistema de estudio anual y se escojan los libros de lectura, se pregunte a las familias”.

Respuesta del alcalde

El alcalde, Guillem Alsina (PSPV-PSOE), contestó a Brito que “me ha recordado usted a Vox de Burriana. El contenido de este libro, según la editorial va dirigido a lectores de 12 a 18 años. Y yo, como alcalde, no voy a proponer a ningún profesor los libros que tienen que leer o no los alumnos. Confío plenamente en la educación que imparten los profesionales”.

Argumento del libro Dani miente. Miente muy bien. Pero lo hace por pura supervivencia. Porque no se comprende a sí mismo, porque no se acepta como es, porque tiene miedo de su entorno, porque pueden más los prejuicios que los sentimientos. Hasta que un día la red de mentiras empieza a romperse y por fin se enfrenta a una verdad que le hace daño, pero que lo libera. Sin dramatismos y con buenas dosis de humor, asistimos al descubrimiento de la opción sexual de un adolescente.

Moción en Burriana

Precisamente, Compromís per Borriana ha presentado este lunes una moción para su aprobación el próximo pleno municipal en la que pide rechazar de manera oficial la orden del concejal de Cultura de trasladar los libros de temática LGTBI infantiles y juveniles de la zona que le corresponde en la biblioteca municipal.

El portavoz de Compromís, Vicent Granel, ha explicado que “es el momento en el que los partidos que forman la corporación municipal tomen parte de mantener la libertad de elección y eliminar cualquier odio por la diversidad de la institución que representa a todos los vecinos y vecinas de Borriana”, y por eso, pedimos al PP, con el alcalde delante, que aprueben esta moción, que “no es nada más y nada menos, que rechazar las declaraciones y decisiones tomadas por el regidor de Cultura, sin ningún informe técnico que lo avale, sino todo el contrario”.

En concreto, la propuesta al pleno pide mostrar su rechazo a la orden de retirar las estanterías y pasillos infantiles y juveniles los libros de temática LGTBI catalogados como infantil y juvenil, para ser esta “una decisión que atenta contra la misión de las bibliotecas públicas de asegurar amplio rango de información e ideas libres de censura”.