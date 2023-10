Existían evidentes certezas de que bajo el patio exterior del Convento de Nules había un refugio de la guerra civil. Lo que nadie esperaba era encontrarlo en tan buen estado de conservación como ha certificado el equipo de arqueólogos que, por primera vez, ha accedido este jueves a su interior.

El alcalde, David García, ha confirmado a Mediterráneo que han descubierto al menos 60 metros de un refugio «en muy buen estado, con pruebas inequívocas de que tuvo un uso continuado en su momento», como certifican los restos hallados en su interior, entre los que hay herramientas, latas y diferentes objetos de uso humano.

En esta primera investigación, la intención era precisamente lo que se ha hecho, como detalla García, «saber en qué estado estaba para así poder diseñar un proyecto de intervención acorde». Los trabajos que harían falta para su recuperación, «serían principalmente de limpieza», porque en algunos puntos hay acumulación de barro «como consecuencia del paso del tiempo», pero no se han detectado problemas estructurales ni deterioros que requirieran de una inversión importante de restauración.

Ahora, «vamos a volver a cerrarlo», así estaba planificado, para empezar a trabajar en las siguientes fases, que se desarrollarán, como ya se estableció en su momento en el convenio firmado con el Obispado, con la participación de las partes implicadas y con un objetivo didáctico y turístico.

El alcalde insiste en que este proyecto tiene una doble intencionalidad, enriquecer los atractivos turísticos que el patrimonio confiere al municipio «y aprovechar nuestro pasado para generar conciencia sobre las consecuencias de los conflictos bélicos, porque Nules fue ejemplo de su peor cara».

Esa es la razón por la que García no entiende las críticas que esta intervención ha suscitado por parte del Partido Popular, «sabiendo como se sabe que tanto la Conselleria de Cultura, como el Obispado y el Ayuntamiento están de acuerdo en llevarla a cabo». Lamenta, por tanto que, «una vez más demuestren no tener ningún compromiso con la recuperación del patrimonio municipal». A su modo de ver, «siguen anclados en él no a Nules, como llevan haciendo ocho años».

El alcalde insiste en que «este es un proyecto acordado con el obispado y la parroquia y que cuenta con todos los permisos de Conselleria». Incide, además, en que «gracias a acciones como esta, las nuevas generaciones podremos ver cómo vivieron esos terribles momentos nuestros antepasados bajo tierra, podremos verlo, bajar y sentirlo, imaginar lo duro que debió de ser acabar allí cuando sonada la sirena que avisaba de los bombardeos».