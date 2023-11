Darío González es un grancanario que llevaba más de 20 años residiendo en València y que, ante el «aumento exagerado del precio de los alquileres» en la capital del Turia, hace uno se animó a instalarse en Soneja. Conoció el pueblo gracias a un amigo que vive en la zona del Alto Palancia y, aprovechando que en esta localidad «todo está mucho más barato» y el bono de Cercanías de Renfe gratis, todo parecía idílico al principio...

Pero, pocos meses después, asegura que ya lo está «pagando caro» debido a los continuos retrasos con los que tiene que lidiar día tras día.

Medi TV, la televisión de Mediterráneo, se hizo eco este miércoles de su odisea diaria para conseguir llegar de Soneja a Sagunt y luego hacer un transbordo hasta Catarroja, lugar en el que trabaja. «Si los horarios fuesen bien y no hubiese tanto retraso, el trayecto en sí debería tardar una hora y media aproximadamente, pero la realidad es bien diferente. Yo cojo el tren a las 6.30 de la mañana (cuando llega a esa hora) y llego a las 9.00 a Catarroja en una jornada normal. Pero si hay problemas (que son la mayoría), muchos días no puedo llegar hasta las 11.00 o 12.00 a mi trabajo», lamenta Darío.

Una situación, critica, que ha provocado que en más de una ocasión en la que, sumando ida y vuelta, le ha costado «hasta ocho horas» ir y volver de Soneja a Catarroja entre esperas y retrasos.

Casos en los que el tren directamente no viene o se adelanta unos minutos

En el peor de los casos, lo que más «indignación» le da es perder el último tren de regreso a casa porque el convoy ha salido minutos antes de lo previsto. «Es indignante, muchas veces he tenido que quedarme en casa de un amigo allí en la provincia de Valencia porque me he quedado tirado», cuenta Darío. Eso o que ha tenido que ingeniárselas para llegar de otra forma hasta Catarroja porque el tren directamente no pasaba,

Además del «deficiente servicio», este usuario ferroviario recrimina también la falta de información que dan desde Renfe. «Tienen contratadas a miles de personas para ello y a cualquiera que le preguntes te dice no sé, mira la pantalla o pon una reclamación, pero las reclamaciones no llegan a ningún sitio. Si te ofrecen alguna explicación, la respuesta mayoritaria que casi siempre suelen decir es que se debe a una avería o por obras en la infraestructura. Lo que no puedo entender es qye hayan obras y tú en cambio veas pasar trenes para arriba y para abajo. Hay cosas que son inexplicables», lamenta.

Poca ayuda contra la despoblación

Aunque a corto plazo dice que continuará viviendo en Soneja, admite que a medio-largo igual se muda. «Viendo todo el tiempo que pierdo cada día, los continuos retrasos de Renfe te hacen pensar si llega a compensar y vale la pena vivir en pueblos así del interior de lo que te cuesta llegar a los sitios por culpa del transporte público», concluye.

Puedes ver la entrevista completa a partir del minuto 34:30.