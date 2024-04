Betxí culmina les obres de la seua nova zona verda

Betxí té un nou pulmó verd en el nucli urbà. L’Ajuntament acaba de culminar les obres d’adequació i creació d’un espai de trobada i zona verda en l’avinguda Reina dels Apòstols. L’alcaldessa, Carla Nebot, explica que amb el final dels treballs de renaturalització, el municipi «suma un jardí més i un nou punt de trobada per a tots els veïns del poble».

L’obra, que ha durat dos mesos, ha permés renovar una zona oblidada en l’avinguda Reina dels Apòstols i «convertir-la en un nou espai de trobada, i que ajuda a tindre el municipi molt més cuidat», diu la primera edila.

La inversió ha sigut de 80.000 euros i és el primer projecte que han posat en marxa dins del pla d’acció Betxí Templat. «El disseny de la plaça ha buscat renaturalitzar l’espai per a parèixer un horta tradicional, integrada en el nucli urbà de Betxí», afirma.

Un altre dels aspectes ha estat la reposició de l’olivera que ja hi havia abans de la intervenció, i que ara «assumix el protagonisme en la nova plaça». «Es tracta d’un pla per a millorar la imatge del municipi, tant per fora, com per dins, ja que és important que les places i carrers de Betxí estiguen sempre en perfecte estat», finalitza l’alcaldessa Nebot.