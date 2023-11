Almassora está inmersa este fin de semana en su tradicional Fira de Sant Andreu, en la que la Vila se convierte en un gran mercado medieval repleto de actividades para toda la familia con recreaciones, pasacalles, música en directo y rica gastronomía. El horario del recinto es de 11.00 a 22.30 horas, con un pequeño descanso a mediodía.

Los visitantes que se han acercado a la feria este sábado han podido disfrutar de otras dos citas, como son Almassora Vi y la Feria Solidaria de Oenegés. En la primera, organizada por diVino, se pueden probar suculentos vinos de bodegas de diferentes denominaciones de origen.

Esta onceava edición, que se ubica en la calle San Vicente con esquina en la calle San Blai, cuenta con récord de bodegas participantes. La Denominación de Origen (D.O.) Ca. Rioja está representada por Bodegas Baigorri y Bodega 202, mientras que la D.O. Ribera del Duero cuenta con la presencia de Comenge. La D. O. Rueda tiene presente a Herrero Bodega, la D.O. Cava a Emendis y otras denominaciones a Jorge Ordóñez.

En paralelo, la calle Trinidad ha acogido a las diferentes entidades integradas en la Plataforma de Oenegés de Almassora para que puedan acercar a los asistentes la gran labor social que realizan. Además, algunas de ellas venden productos y lotería para recaudar fondos.

Así, están presentes Cáritas, Cruz Roja, Smara, Ameafrica, Alfial, el Banco de Alimentos, AECC, Mujeres Demócratas por la Igualdad, Ilewasi, Som com tú, Ciutat Feliç, AFA o Delwende, entre otras.

“Tanto Almassora VI como la Feria Solidaria son dos propuestas que complementan la gran programación prevista durante todo el fin de semana en la Fira de Sant Andreu”, ha indicado el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, quien ha animado a los almassorins y a los vecinos de toda la provincia a acercarse a la feria este fin de semana.

Visitas guiadas

Te puede interesar: Comarcas Multitudinaria inauguración de la Fira de Sant Andreu en Cabanes

El concejal de Cultura ha explicado que, con motivo de la Fira de Sant Andreu el Museo Municipal, dedicado en gran medida a los hallazgos del yacimiento arqueológico del Torrelló, ha programado visitas guiadas y talleres infantiles de temática medieval.

En sábado, las actividades tienen lugar a las 12.00 horas, las 18.00 horas y las 19.30 horas, mientras que el domingo serán a las 11.00 y a las 12.30 horas.