Morella, tras 20 años de bloqueo, quiere «parador de turismo o museo, pero ya»

Indignación en el Ayuntamiento de Morella por el bloqueo de las obras en el que debería ser el futuro parador nacional de Turismo. El consistorio pedirá a Turespaña un compromiso con el proyecto o una alternativa urgente para la conservación del patrimonio histórico y cultural del convento de San Francesc.

La estrategia política con respecto al proyecto ha dado un giro de 180º desde las pasadas elecciones municipales. En este sentido, el actual equipo de gobierno, que lidera Bernabé Sangüesa, de la formación Independents per Morella, se abre por primera vez a descartar el proyecto del complejo turístico. «Nos da igual si hacen un parador o un museo, lo que no nos podemos permitir es dejar deteriorarse nuestro patrimonio histórico como sucede desde hace años», clama Sangüessa.

El retraso crónico del proyecto es ya motivo de mofa para el consistorio. «Desde que vino Fraga en los años 1960 y dijo que quería un parador aquí no hemos avanzado nada. El parador no está pero nuestro patrimonio se deteriora gobierno tras gobierno y así no podemos seguir».

Riesgo de derrumbe

De hecho, se trata de una infraestructura hotelera que el municipio espera con ansia desde hace más de 20 años. El plan para hacerlo realidad se anunció hace 21 años, en el 2002, y el Consejo de Ministros licitó las obras en 2009, con un presupuesto de 17,8 millones de euros, con la intención de arrancarlas en enero del 2010.

Pero la infraestructura no ha visto la luz. Desde el consistorio denuncian que el Convent de Sant Francesc «está hecho trizas, en una situación deplorable» y que existe cierto riesgo de derrumbe. En este sentido, Sangüessa explica que desde las últimas catas arqueológicas, el convento ha quedado excavado entre profundizades de varios metros y a la intemperie.

«El claustro está flotando sobre huecos de dos y tres metros de profundidad, si vienen nevadas o mal tiempo el patrimonio solo se deteriorará y no sabemos hasta dónde podemos llegar», apunta el primer edil de la capita de Els Ports, que hace hincapié en que no se puede seguir en esta situación de inacción, deterioro y bloqueo por parte del Ministerio».

Reunión con Turespaña

El alcalde tiene previsto ponerse en contacto con Turespaña a principios del 2024. «Vamos a contactar con Turespaña una vez tengamos claro quien es el responsable tras la constitución del nuevo gobierno de España», explica. En esta línea, el primer edil aclara que no han llamado antes para no perder el tiempo. «Queremos hablar con el responsable del proyecto y no estar dando tumbos entre personas que después no han a ser las responsables de Turespaña».

Por otro lado, Sangüesa tiene muy claro el mensaje que quiere trasladar al organismo dependiente del ministerio. «O parador o museo o conservar el patrimonio, pero ¡ya!», zanja.

Cabe recordar que el Parador de Turismo de Morella es un proyecto muy ambicioso que pretende impulsar uno de los motores económicos más relevantes de la zona como el turismo. Además, el Parador supone un tipo de visitante distinto al habitual en la zona de carácter más internacional.

De este modo, este comporta aumentar la oferta de habitaciones en la localidad y albergar a más visitantes a la ciudad. Por último, nombrar que este proyecto aporta puestos de trabajo a la zona, tanto en la construcción como en la posterior explotación.