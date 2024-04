Borriol destinará 320.000 € para comprar los terrenos del instituto

El PP de Borriol lamenta que, seis años después de decidir el suelo del instituto de Borriol, el Ayuntamiento aún no ha efectuado la compra de los terrenos y sigue en manos privadas. «El alcalde reconoció que en seis años no han sido capaces de obtener la parcela. Que ni siquiera hay nada comprado porque no hay dinero y hasta que no se licite un préstamo no podrán comprar formalmente el terreno. Y que no descarta la expropiación forzosa, un procedimiento reglado que demorará todavía más la obtención de este solar», explica el portavoz del PP local, Enrique Esteve.

Los trámites

Para poder contratar el préstamo, Compromís deberá ahora esperar a la aprobación definitiva de la liquidación del ejercicio 2023. Una vez aprobada se podrá tramitar la licitación del crédito y a ella se presentarán los bancos que estén interesados. La adjudicación “esperamos que sea efectiva en el segundo trimestre del año y, cuanto antes, se compren los terrenos”, confía Esteve.

Sin embargo, el propio Ramos ha reconocido públicamente que hay un propietario que se niega a la oferta económica propuesta por el consistorio. De acudir a la expropiación, tal y como ha manifestado el alcalde de Compromís, el consistorio entraría en un procedimiento expropiatorio que vuelve a demorar la obtención del suelo. “Vamos a estar vigilantes, porque seis años son más que suficientes para que Compromís hubiera cumplido con Borriol, tanto desde el ayuntamiento como desde el Consell, como responsables de la Conselleria de Educación. Y no lo han hecho. Su falta de competencia es palmaria”, ha lamentado el regidor del PP.