El porta a porta de l'Alcora, més prop: 9 de cada 10 veïns del barri San Jaime agafen els nous cubs de residus

L’esperada implementació de l’innovador model de recollida de residus en l’Alcora ha fet un pas avant. Prop del 90% dels residents del barri de Sant Jaume, el que suposen 9 de cada 10 veïns del conegut popularment com el barri del camp de futbol, han mostrat el seu interés a arreplegar els contenidors de fem necessaris per al nou procediment.

Des de l’Ajuntament, la perspectiva és optimista, considerant que aquells que han adquirit els contenidors demostren almenys una intenció de participar activament en la separació de residus. A més, les nombroses reunions informatives prèvies, que van comptar amb l’assistència d’aproximadament 300 veïns en la sala d’actes del consistori, recolzen esta iniciativa impulsada per la regidoria de Medi Ambient, que encapçala el mateix alcalde, Samuel Falomir.

El llançament del nou sistema progressiu porta a porta està programat per aquest mateix dilluns, 6 de maig, a la nit, començant en el barri citat abans.

Els contenidors són elements fonamentals per a participar en el procés de recollida selectiva porta a porta. Cada família ha rebut un kit compost per dos contenidors marrons, un de menor grandària i ventilat per a la fracció orgànica, i un altre més gran destinat a ser col·locat al carrer amb una bossa en el seu interior.

El primer edil emfatitza que la implementació d’este nou model, inspirat en la legislació europea, es durà a terme de manera gradual i en col·laboració amb els veïns. En cas que el sistema no funcione segons l’esperat, es consideraran altres alternatives, ja que es tracta d’una prova pilot. Però consideren que és la millor opció per la seua sostenibilitat.

