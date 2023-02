El empresariado centra la precampaña en la Comunitat Valenciana

Podemos continúa su estrategia de diferenciación de cara a las autonómicas y municipales de mayo a través de los grandes empresarios de la Comunitat Valenciana, a quienes acusa de ser «capitalistas despiadados» y de instigar supuestas campañas mediáticas contra los morados. Es evidente que el plan está dando resultado, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde los de los círculos morados han conseguido que el asunto se convierta en uno de los primeros temas de la larga precampaña electoral ya que, a base de insistir, están obligando a las otras fuerzas políticas a posicionarse y seguir estirando el chicle. Ciudadanos fue el último en salir en defensa este viernes del empresariado.

Poco antes, el vicepresidente segundo y candidato de Podem a la Generalitat, Héctor Illueca, ya había dado continuidad a esa ofensiva que supera las fronteras valencianas y retó a empresarios como (Vicente) Boluda, (Juan) Roig o Salvador Navarro -presidente de la patronal- a presentarse a las elecciones «para dejar de ser testaferros o intermediarios del poder».

«Un ejercicio honesto»

El líder autonómico de Podem respondía así a las críticas a sus afirmaciones previas. Según Illueca, estos grandes empresarios que son «los que mandan», pero que, sin embargo, «no se presentan a las urnas; lo tienen muy fácil». «Tienen todos los medios de comunicación y sabemos que han financiado a partidos políticos», dijo.

«Que financien sus propias campañas y se presenten. Sería un ejercicio honesto. Yo me voy a presentar, que ellos lo hagan también y nos veremos en las urnas», remataba Illueca. Se trata de unas críticas que copan titulares desde hace un mes y que abanderan los representantes más destacados de la formación morada, no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito nacional. Una postura que Podem no comparte con sus socios de gobierno en el Consell, tal como representantes de Compromís y el PSPV han manifestado en varias ocasiones durante este último mes.

La declaraciones de Illueca se producían un día después, precisamente, de que el president del Consell, Ximo Puig, anunciara la creación del Día de la Empresa tras reunirse con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro. Puig también estuvo el día anterior en la asamblea de AVE y cuestionó que se caricaturice al empresariado.

«Pluralidad» en el Consell

La polémica alcanzó ayer el pleno del Consell, donde Rosa Pérez Garijo (EU), en calidad de portavoz del Botànic, tuvo que hacer frente a preguntas sobre el papel del empresariado.

La consellera de Participación señaló que el gobierno valenciano es «plural» y «mantiene diferentes opiniones en muchos temas», pero recalcó que «lo importante son las políticas que aplica» y en ese sentido recalcó: «El Consell ha demostrado que cuando se ha tenido que estar al lado de las empresas, se ha estado», dijo en calidad de portavoz.

Pérez Garijo señaló que en el pleno no se entró a valorar el anuncio del president Puig de crear el Día de la Empresa en la Comunitat Valenciana ni tampoco quiso comentar (al actuar como portavoz del Consell) las críticas lanzadas por el vicepresidente segundo y compañero de coalición en Unides Podem, Héctor Illueca, al papel de los empresarios valencianos. Quien sí quiso dar la cara por los Roig, Boluda y compañía fue Fernando Giner, candidato de Cs al Ayuntamiento de València. Tras la reunión del comité nacional de los liberales celebrado este viernes en la Marina de València -un guiño en sí mismo al dueño de Mercadona, propietario de buena parte de la zona- y sin que nadie preguntara, Giner abrió su discurso con palabras de respaldo a Roig, a quien mostró el «clarísimo y explícito» apoyo de los suyos «por todo lo que está haciendo por los valencianos y los españoles», el cual extendió también «a los pequeños».