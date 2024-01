Más de 22.000 bajas laborales al día en la Comunitat Valenciana

Más de 22.000 bajas al día están dando los médicos de Familia de la Comunitat Valenciana en plena ola de infecciones respiratorias por gripe y covid, según estiman los propios sanitarios. Una elevada cantidad de procesos de incapacidad temporal que no solo tienen un importante coste empresarial sino que satura las consultas de Atención Primaria.

El primer nivel asistencial sufre una enorme presión cada vez que hay un pico estacional de estas infecciones, con hasta 20 pacientes no demorables adicionales por consulta a los que ya están citados, muchos de ellos a por la baja al no estar en condiciones de trabajar. Los médicos están atendiendo en este arranque de año cupos de más de 60 enfermos diarios en Primaria, y también hay hospitales con Urgencias colapsadas algunos días.

De ahí que los facultativos de la Atención Primaria vean en general con buenos ojos la propuesta que ha puesto sobre la mesa la ministra de Sanidad, Mónica García, de las autobajas de tres días para que los trabajadores puedan «justificar una enfermedad leve» mediante «una declaración responsable», sin necesidad de acudir al centro de salud evitando saturar el sistema asistencial. Y no solo para epidemias de gripe pues las autobajas serían también útiles para dolencias leves que pueda tener un trabajador como una migraña o un dolor de espalda.

Sin embargo, la medida no convence a la Generalitat Valenciana, que alegará contra la propuesta del Ministerio de Sanidad al considerar que «está absolutamente verde» y que requiere de diálogo entre empresarios, sindicatos, técnicos sanitarios y el resto de actores, dijo ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Mónica García lanzó el lunes a las comunidades autónomas esta idea en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. El conseller reiteró ayer la apuesta del Gobierno valenciano por desburocratizar la Atención Primaria, pero rechazó las autobajas porque ve necesario escuchar a todos los actores implicados para tomar decisiones cuando la propuesta esté «absolutamente madura». «Todo este tipo de decisiones tienen que estar avaladas por el diálogo y los cuerpos técnicos», señaló.

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) recuerda que lo que propone la ministra «es una iniciativa que llevamos reclamando desde hace años desde nuestra sociedad científica dentro del paquete de medidas de desburocratización de la Atención Primaria. Con voluntad política y mucho diálogo y negociación no es imposible, pero es complejo porque requiere del acuerdo entre varios ministerios y cambios legislativos», apunta la presidenta de la entidad, Mari Ángeles Medina.

«Si en otros países europeos se ha implementado, ¿por qué en España no? Es un ejemplo de madurez de la sociedad, no tiene por qué provocar picaresca entre los trabajadores ni suspicacia entre los empresarios. Pero desde luego hay que implementarlo correctamente escuchando a todas las partes implicadas», añade Medina, que indica que en época de gripe entre tres y cinco trabajadores por facultativo acuden diariamente a por la baja.

Desburocratizar

También Víctor Espuig, vocal de la sociedad científica, considera que con esta medida se podrían evitar visitas de pacientes no demorables que acuden sin cita a por la baja, «lo que desburocratizaría la Atención Primaria disminuyendo la demora y la sobrecarga asistencial; y haría más atractivo a los médicos de familia quedarse» a trabajar en el primer nivel asistencial.

Espuig señala que estos días «un gran porcentaje de los pacientes no demorables por patología vírica respiratoria viene a por la baja. Depende de cada cupo y de cada área de salud. Yo estoy haciendo entre 4-5 bajas al día por este motivo». Según sus datos, la autodeclaración de baja laboral para procesos leves supondría reducir a nivel estatal hasta en un millón el número de citas de pacientes con consulta urgente, no demorable o que no tienen cita en la agenda programada.

Las mutuas laborales han notado un incremento importante en los últimos días de este tipo de incapacidad temporal aunque se abstienen de comentar la propuesta de la ministra, que «se acatará si se toma la decisión ministerial».