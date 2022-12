Con 28 años Sandritta ya ha tocado muchos palos, nunca mejor dicho, pues llegó a proclamarse campeona de golf de la Comunitat Valenciana y llegó a la sexta posición entre las mejores nacionales. En la actualidad ha cambiado este deporte por la música, iniciando una prometedora carrera que le ha llevado ya a publicar 12 canciones con indiscutible éxito y a ser reconocida con el galardón 'Artista Urbano Revelación 2021' en los Premios Núcleo Urbano.

La castellonense se ha centrado en la música urbana, desde el reguetón al trap, y ya ha podido cantar sus temas en países como República Dominicana o Colombia, donde ha estado recientemente acompañada por el prestigioso representante Álvaro Osorio, padre de uno de los nombres más destacados del panorama internacional en el sector como es el de J Balvin.

“Mi padre trabajaba en eventos musicales y gracias a eso vi que lo que quería era subir al escenario, aunque llevo cantando toda la vida. En serio empecé ya en 2018, pero la pandemia frenó un poco los proyectos que tenía y ahora ya me he centrado al cien por cien”, confirma la cantante, que también está aprendiendo a interpretar instrumentos como el piano, la batería y la guitarra, estudios que compagina con su formación en interpretación, canto y baile, lo que se suma a las horas que dedica a diario a la preparación física y al golf, que no ha abandonado, pues compite a nivel profesional no solo en España sino en varios países. Por si fuera poco ha sido nombrada como la influencer de golf número 1 entre las golfistas españolas. El día, como vemos, le da para mucho: “La clave está en organizarse y en disfrutar de lo que haces”.

Sandritta cuenta en Youtube con vídeos que superan las 100.000 reproducciones y en Instagram ya le siguen más de 150.000 seguidores, por lo que más que pasos hacia el éxito, lo que está dando son grandes saltos al estrellato. Al ser preguntado por su sueño afirma lo siguiente: “Me encantaría cantar en el Coachella Festival de Los Ángeles, es un reto que tengo porque allí van los mejores artistas como Dua Lipa, J Balvin o Karol G”. Tampoco oculta que “sería un bombazo poder cantar una canción con Bizarrap”, al tiempo que le gustaría ser profeta en su tierra: “Me gustaría cantar en Castelló”.

Entre los retos más próximos sí podría estar el de asistir a la gala de los Latin Grammys, pues una vez ha publicado sus 12 primeras canciones ha presentado candidatura para ser miembro votante del prestigioso festival, lo que le permitiría asistir a la gala en Las Vegas, y pide que estemos pendientes a sus próximas publicaciones, pues tras su última aparición con Químico Ultramega “puede haber sorpresas importantes” a nivel de colaboraciones de primer nivel, al tiempo que quiere agradecer a "Sandy, de la peluquería Vanguarda Estilistas, que me ayudó con el estilismo del pelo para la gira de medios del primer álbum".

Sobre el machismo presente en algunas letras de su género musical, Sandritta afirma que “está cambiando mucho. Maluma por ejemplo fue criticado por eso y ahora publica muchas canciones de amor y a favor de la mujer. Es cierto que se habla de sexo, pero no veo que traten a las mujeres como objetos”. Además, añade, “muchas mujeres están triunfando y nos ponen en el sitio que nos corresponde”. Ella, por qué no, será la siguiente.