L’Ajuntament d’Orpesa ja ha tancat el cartell per als concerts de les celebracions de Sant Antoni, l’Orfest, que tindran lloc el divendres 13 de gener a l’esplanada de José Rivera Forner.

El Diluvi i Catarres seran les dues formacions musicals que protagonitzaran la jornada d’actuacions que es troba emmarcada a la programació festiva de la localitat de la Plana Alta.

L’accés per als dos concerts serà lliure amb les entrades completament gratuïtes, com van concretar ahir des del consistori del municipi castellonenc.

La regidora de Festes, Jennifer Casañ, va convidar a tot el veïnat a participar en tota la programació preparada amb motiu de les celebracions de Sant Antoni i va ressaltar que "tornem amb la programació al complet, sense restriccions com en anys anteriors".

Programació variada

Els diferents actes previstos a Orpesa per aquestes festes s’estendran des del divendres 13 fins al diumenge 15 de gener. S’inclouen les celebracions més tradicionals i també hi ha espai per a actes taurins al Ravalet.

Com a novetat, enguany s’ha programat la nit del divendres l’embolada de cinc bous, el dissabte l’ajuntament oferirà un bou cerril i el diumenge en les estrenes de la programació destaca l’exposició fotogràfica Tomaset en el record que compta amb la col·laboració de la Penya sense DNI.