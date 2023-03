Marco Pérez, el mozart del toreo llega a Castellón

Es uno de los grandes atractivos de la Feria de la Magdalena de Castellón. En realidad es el gran atractivo actual de la tauromaquia. Se trata de Marco Pérez, un niño de quince años que ha revolucionado y de qué manera a la afición taurina. Lo llaman el niño prodigio del toreo, un Mozart capaz de componer faenas a la altura de una gran figura del toreo. Hará el paseíllo tras la corrida del lunes 13 de marzo. Cuando ésta acabe, toreará un novillo con el hierro de Talavante.

La expectación es máxima. Los aficionados y los que no lo son tanto quieren ver las cualidades de este superdotado, que lo es en muchas facetas de su vida. Y es que Marco habla, aunque el timbre de su voz delata su niñez, reflexiona y responde a las preguntas con una madurez impropia de su edad. Como su toreo.

«Soy consciente de que la Castellón es una feria con mucha categoría y hay que estar a la altura», afirma Marco que, mochila al hombro, encuentra un hueco para atender a Mediterráneo antes de entrar al instituto Vaguada de la Palma, de Salamanca, donde cursa 4º de la ESO. Torea en Castellón esta Magdalena, junto a figuras como Urdiales, El Fandi y Daniel Luque y, aunque lo suyo será un novillo aparte, es consciente de que aquello no es un juego.

«Cuando me veo acartelado con esos grandes referentes del toreo me siento muy afortunado, a la vez que emocionado. Es un honor, aunque una gran responsabilidad porque es muy difícil estar a la altura de los maestros. Y creo que sí hay competencia, porque cuando sales a una plaza y estás con otros compañeros, lo más bonito que hay es rivalizar para ver quién emociona más al público. Es lo bonito del toreo. La competencia nos hace a los toreros pasar esa línea que tanto cuesta y en realidad es lo que te da los triunfos».

Impacta tanta sinceridad, tanta claridad de ideas a tan temprana edad. Sorprende más su gran humildad: «Esto no ha hecho más que empezar. El camino del toreo es largo, duro y requiere de mucho sacrificio. Yo solo acabo de iniciar ese recorrido y debo ir paso a paso, sin creérmelo mucho, con los pies en la tierra y superándome cada día», expone Marco.

No es un juego

Lo que comenzó como un juego, ya no lo es. Las principales ferias quieren contar con Marco Pérez. De hecho, lidiará tres novillos en solitario el día de San Isidro en Las Ventas. Y en octubre vendrá el debut con picadores y quién sabe si, al año que viene, pueda ya presentarse en Castellón como matador de toros.

«Todo comienza ahora a cobrar mayor importancia. Después de pisar Castellón estaré en la plaza más importante del mundo, Madrid, y meses más tarde hay una fecha muy importante que es el 15 de octubre en Istres, Allí será mi debut con picadores. Son dos fechas que tengo marcadas a fuego. Estoy centrado, hay que ir día a día, paso a paso y sin olvidarme de dar lo máximo en cada comparecencia».

Lejos de atenazarle tanta responsabilidad, de saber que tiene a todo el mundo taurino pendiente de lo que haga, se crece. Tiene una educación taurina clásica que le permite marcar los tiempos con naturalidad y seguridad: «Ante esa responsabilidad hay que mentalizarse muy bien, ser responsable en todos los entrenamientos, seguir una disciplina y aprovechar cada tentadero como si estuvieras en la plaza. No dejarte nada guardado y darlo todo de ti mismo. Me da mucha moral en verme anunciado en sitios tan bonitos como Castellón y me ayuda a seguir creciendo», concluye este pequeño gran torero.

Salir con amigos, la pintura, el deporte… sus aficiones

Marco Pérez compagina su afición, los toros, con su obligación, los estudios. Es buen estudiante y saca muy buenas notas. Los libros le van a acompañar de momento durante mucho tiempo. Lo tiene muy claro: «Quiero sacar un grado universitario en el futuro. Es muy importante continuar con tu formación, ya no solo por si en el futuro no puedo llegar a cumplir mis sueños de ser figura del toreo, sino porque es importante para la vida y muy satisfactorio tener una educación y una formación cultural». Está en duda, pero ya le ronda la cabeza estudiar Periodismo o bien Enfermería, como su madre y su hermana.

En cuanto a sus aficiones, muchas son las de un niño cualquiera de su edad como: «Salir a pasear con mis amigos o el deporte en general, como el atletismo, el pádel, la natación, el fútbol…». Confiesa que le gusta mucho leer y pintar motivos relacionados con la tauromaquia.

¿Qué opinan sus amigos sobre la pasión de Marco? «Me respetan», afirma convincente. «Me ayudan y me mandan mensajes de ánimo. También se interesan por las suertes del toreo y yo se las explico, y así se genera afición entre los jóvenes, que son el futuro». Y es que el toreo, como decía Víctor Barrio, más que defenderlo hay que enseñarlo.

Venta de entradas en las taquillas y también en la web oficial de la plaza

Las taquillas permanecen abiertas a diario en el siguiente horario: de 10.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas. Los sábados de 10.00 a 14.00 horas. Domingos, cerrado. También pueden adquirirse cómodamente, eligiendo el asiento, a través de la página web oficial de la plaza de toros: www.plazadetorosdecastellon.es

Para la novillada picada del jueves 16, donde debutarán dos jóvenes de Castellón, hay un precio único de 25 euros, tanto en sol como en sombra. Además, con el objetivo de promocionar las novilladas, se ha creado el abono de fomento de la Fiesta, en el que por 30 euros se podrán ver las dos novilladas sin picadores y la novillada picada.

Además existe un Abono Joven, hasta 25 años, para toda la feria por tan solo 122 euros.