Caràcter social i avantguarda seran les protagonistes aquesta tardor al Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI).

L’UJI ha revelat la programació d’aquest espai cultural que any a any es carrega de noves propostes dinamitzadores de la vida cultural de la ciutat de Castelló.

Així, queda confeccionada la programació d’una temporada molt especial, la que coincideix amb l’inici del nou curs, 2023/24, i per tant la que servirà de retrobada amb els estudiants que tornen a les aules de l’UJI —també serà el moment en què altres estudiants de primer any podran descobrir el que el Paranimf té per oferir—.

L’objectiu de la universitat, segons expliquen amb un comunicat, és crear «consciència social i motivar els espectadors a la reflexió». Seran teatre, dansa i cinema les tres arts que conformaran la major part de l’agenda. Però, també tindrà el seu lloc especial la música, com sempre al Paranimf.

L’UJI destaca el concert de Nadal i la col·laboració amb el Festival Sons, amb motiu del seu 20 aniversari. El director artístic del Paranimf, Toni Valesa, destaca l’aposta de l’espai per obrir debats «de manera tranquil·la sobre els esdeveniments, situacions i problemes que es viuen avui en dia al món, sense estridències».

'El bosque' (Marcat Dance), 22/9

El teló s’alçarà el proper dia 22 de setembre. L’espectacle de dansa El bosque, de la companyia Marcat Dance, què tindrà música original interpretada en directe per Pablo Polo. Es tracta d’una peça que ha obtingut el premi Max 2023 a la millor interpretació masculina, i també els premis Lorca 2023 a la millor intèrpret femenina, al millor espectacle de dansa i, per últim, a la millor coreografia. «Li volem donar una empenta a la promoció de la dansa, un art que no es queda en l’estètica sinó que transmet, a través del cos, sensacions, sensibilitats i emocions amb discursos interessants», explica Valesa sobre aquesta aposta.

'Me encanta bailar pero se me da fatal' (Danzate), 5/10

A banda d’estar les representacions dins del cicle Dansa a escena de la Red Española de Teatro, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titulardidad Pública, Valesa afegeix que participaran al programa Impuls a la Dansa de Dansa València. Aquesta col·laboració es traduirà a les activitats que se celebraran del 5 d’octubre, amb les obres Me encanta bailar pero se me da fatal, del col·lectiu Danzate.

'Mata baja' (Ángela Verdugo), 5/10

També arribarà el mateix dia Mata Baja, de la companyia d’Ángela Verdugo, tambié dins del programa per a finalitzar la residència tècnica de Impuls a la Dansa.

'Las que limpian' (A Panadaría), 29/9

Un moment esperat serà el 29 de setembre, ja que un tema d'actualitat i sovint invisibilitzat prendrà l'escena. Serà quan pugen a escena els actors de Las que limpian, una peça sobre el dur treball al sector hostaler de les kellys.

'Hanle' (Leamök), 20/10

A octubre, el dia 20, s’interpretarà la peça teatral Hanle, una adaptació a la vida actual de la magistral Hamlet que està realitzat per la companyia Leamök.

'Archipiélago de los desatres' (Isabel Vázquez), 3/11

La veterana Mostra de Teatre Reclam inaugurarà la seua XXXI edició el dia 3 de novembre. Ho farà amb dansa: Archipiélago de los desastres, una reflexió sobre el poder de la vulnerabilitat, obrirà el seu cartell.

'Sexy Suggestion' (Paula Serrano), 10/11

Sexy Suggestion, millor coreografia als premis d’arts escèniques de l’Institut Valencià de Cultura de 2022, continuarà la programació, prometent ser una de les sorpreses d'aquesta temporada de tardor al Paranimf.

'Asesinato y adolescencia' (Checkin Producciones), 17/11

Tot seguirà el dia 17 de novembre amb l’obra de teatre Asesinato y adolescencia. Els espectadors estaran cridats a patir i veure de front una producció sobre la violència cap a —i des de— l’adolescència.

'We Can Dance' (Esther Rodríguez Barbero), 22/11

Només cinc dies després d’això arribarà a Castelló We Can Dance, una obra la qual farà al públic viatjar entre «allò possible i allò prohibit», i els convidarà a qüestionar «on estan, realment, els límits propis i aliens». També abordarà qüestions més espinoses, com les lleis que regulen o prohibeixen l’acte de ballar en diferents llocs.

'Manual para armar un sueño' (La Zaranda), 24/11

El 24 de novembre amb l’obra amb trets d’humor Manual para armar un sueño (La Zaranda).

'Los perros' (Led Silhouette), 1/12

Mentre, la darrera representació de la programació de la tardor, inclosa en el Reclam, serà l’obra Los perros (LED Silhouette).

Des de Toro Salvaje (30/9 i 1/10) a El Viaje de Chihiro (25 i 26/11)

Pel que fa al cinema, s’ha de destacar la continuïtat dels cicles «Nou cinema» i «En pantalla gran» amb la projecció de totes les pel•lícules en versió original. Quant al «Nou cinema», s’estrenarà el cap de setmana dels dies 23 i 24 de setembre amb el film xinés El regreso de las golondrinas, del director Li Ruijun, i que va ser la guanyadora de l’Espiga d’Or del festival del Valladolid-Seminci l’any 2022.

Els dies 7 i 8 d’octubre es projectarà Entre las higueras, del director Erige Sehiri, especialment recomanada per al foment de la igualtat de gènere; els dies 21 i 22 d’octubre el llargmetratge La jauria, millor pel•lícula de la setmana de la crítica del Festival de Cannes 2022; el 4 i 5 de novembre el film català Creature, premiada com a millor pel•lícula europea en la quinzena de realitzadors del Festival de Cannes de 2023. Dins del cicle «En pantalla gran», dedicat a cinema restaurat, es projectaran clàssics com Toro Salvaje, El viaje de Chihiro i El ladrón de bicicletas.

Mariola Membrives (27/10) i la Big Band de l'UJI (21/12)

La música també serà molt protagonista en la programació de la propera tardor del Paranimf de la Universitat Jaume I.

Així, el dia 27 d’octubre, acollirà el concert de la solista Mariola Membrives en el marc del festival de música independent Sons que enguany compleix 20 anys. L’artista, una renovadora de la cançó espanyola, amb fusions que van des del jazz al rock i el flamenc, presentarà el seu disc La Babilonia.

El concert de la Big Band UJI posarà fi a la programació d’aquest trimestre del Paranimf el 21 de desembre amb l’habitual Concert de Nadal.